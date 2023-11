Republica Moldova își alege primarii. Maia Sandu denunță partidele plătite de Kremlin

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu s-a adresat electoratului înaintea alegerilor locale care se vor desfășura mâine, 5 noiembrie. În mesajul adresat națiunii moldovene, șeful statului a invocat faptul că forțele filoruse încearcă să blocheze parcursul european al Republicii Moldova, prin fraude electorale sau finanțări ascunse. Dar, adaugă Sandu, votul „poate fi mai puternic decât încercările de vindere a Moldovei”.

În accepțiunea președintelui pro-european, partidele aflate pe statul de plată al Moscovei vor face tot posibilul pentru a bloca traseul european al Republicii. O astfel de entitate politică este partidul ”Șansă” afiliat controversatului om de afacere Ilan Șor.

Maia Sandu a subliniat că Republica Moldova face progrese mari pentru integrarea în Uniunea Europeană, iar asta se datorează votului cetățenilor.

Retorica folosică de Maia Sadu în mesajul adresat națiunii s-a construit în jurul sintagmei ”construcție europeană”. Totodată, liderul de la Chișinău, a subliniat importanța votului pentru o țară dezvoltată. Apropiată politic mai mult de Bruxelles decât de Moscova.

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) din Republica Moldova a decis excluderea partidului ”Șansă”din cadrul alegerilor de mâine. Decizia a fost anunțată de premierul Dorin Recean, după o ședință CSE în care s-a discutat un raport al serviciului moldovean de informații (SIS).

Astfel, în baza raportului amintit, CSE a concluzionat că Ilan Șor, prin intermediul partidelor politice pe care le gestionează, încearcă să influențeze rezultatul alegerilor. Mai mult, omul de afaceri urmărește să deturneze ordinea constituțională din Republica Moldova.

Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață a precizat la rândul lui că Federația Rusă se amestecă în chestiunile interne ale Republicii Moldova prin intermediul entităților administrate de Ilan Șor.

Musteață a explicat că amenințările la adresa securității statului s-au intensificat, în contextul alegerilor de mâine. În acest sens, a invocat faptul că se observă o „concentrarea masivă” pentru compromiterea scrutinului. Mai cu seamă prin finanțarea campaniei electorale a grupului politic „Șansă”. O campanie evaluată la aproximativ 90 de milioane de lei moldovenești.

„Ei vor să ne rupă ţara, să o divizeze, să alimenteze separatismul şi să o arunce în haos şi violenţă. Avem datoria să intervenim şi ignorarea unor asemenea atacuri nu este doar imorală, ci şi împotriva legii. Federaţia Rusă nu poate intra în Moldova cu tancuri, aşa cum a intrat în Ucraina, însă intră cu crimă organizată. (…) La şedinţa CSE am audiat rapoartele instituţiilor de drept, am făcut o inventariere a probelor, am analizat cum au acţionat instituţiile statului şi am constatat că tentativele de distrugere a ordinii constituţionale s-au confirmat şi au fost documentate”, a explicat premierul Dorin Recean.