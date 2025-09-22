Elena Lasconi acuzații grave: Știam de anularea alegerilor din 27 noiembrie! Sistemul conduce prin frică
- Dan Andronic
- 22 septembrie 2025, 07:56
Elena Lasconi, fosta candidată la Președinția României și primarul municipiului Câmpulung, susține că România este „condusă de structuri oligarhice” și că „serviciile” au o influență majoră în deciziile politice. Aseară, la Antena 3, a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Klaus Iohannis.
Într-o intervenție publică, Lasconi a afirmat că „sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară”, iar acum „ura” ar fi devenit emoția dominantă în spațiul public: „Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile… Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat aceasta. „Statul e condus de structuri oligarhice, nu de politicienii la vedere”, susține Lasconi.
Edilul din Câmpulung a susținut că nu s-a simțit sprijinită politic în campanie și că ar fi fost „sabotată”: „Eu nu am avut un partid politic puternic în spate, ci niște sabotori… M-am temut pentru sănătatea mea, sincer. Unele lucruri cred că ar trebui să le duc cu mine în mormânt. Pentru binele țării.”
Ce i-a spus Iohannis despre anularea alegerilor lui Lasconi
Elena Lasconi spune că ar exista două sisteme care operează în paralel: unul „subteran”, care „ar fi lucrat” pentru Georgescu și unul „la vedere”, implicat în relația cu CCR, în contextul discuțiilor despre anularea alegerilor. „Iohannis, cu Ciolacu, cu serviciile, a fost parte din plan. Bolojan nu”, a adăugat ea.
Lasconi a mai spus că a avut „un feeling că se va întâmpla ceva rău” înainte de a se anula alegerile, dar nu că se vor anula, așa că l-am sunat pe președintele în funcție atunci, Klaus Iohannis, care i-a și răspuns. „L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva”, spune Lasconi, sugerând că nu i s-a spus nimic concret.
Elena Lasconi a mai spus că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus încă din 27 noiembrie despre anularea alegerilor și chiar exista o motivare scrisă a CCR pregătită.
„Varianta cu 27 noiembrie o știam, o primisem de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan înainte cu o zi de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor”, a mai spus Elena Lasconi.
Sistemul a decis invalidarea lui Georgescu
Ea acuză că anularea alegerilor prezidenţiale a fost o lovitură de stat.
Întrebată cine a dat această lovitură, Lasconi a afirmat: ”Sistemul. Cine a decis să se anuleze alegerile? Deci ăsta este un precedent foarte periculos, ce s-a întâmplat. Ei aveau posibilitatea legală să invalideze candidatura lui Georgescu, dacă chipurile ar fi câştigat Călin Georgescu, dar nu ar fi câştigat. Şi uitaţi-vă acum pentru o persoană fără empatie, fără inimă, s-a mobilizat întreaga ţară, gândindu-se că suntem salvaţi. Înţelegeţi? Credeţi că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anularea alegerilor ştiam că o să câştig. Aveam şi date în acest sens”.
Regret față de propunerea lui Ilie Bolojan ca premier
Lasconi s-a delimitat de sprijinul anterior acordat lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru:
„După ce a făcut, nu l-aș mai numi premier. În primul rând, a lovit în oameni… Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de „mi-am luat vârfurile”. Reforma trebuie făcută profund”, a spus fosta lideră USR, invocând printre direcții „reforma administrativ-teritorială” și „desființarea de agenții și institute”.
Despre Nicușor Dan: „ar putea fi suspendat și demis”
În aceeași intervenție, Lasconi a avansat scenariul unei posibile suspendări și demiteri a lui Nicușor Dan, afirmând că o astfel de mișcare ar „împinge AUR la 80%”: „Pot crede absolut orice, inclusiv asta… E foarte periculos ce fac cei de la guvernare”, a spus ea, adăugând că actuala coaliție „nu a luat în considerare ascensiunea AUR”.
Afirmațiile Elenei Lasconi de la Antena 3 sunt declarații politice și trebuie interpretate ca atare. Părțile nominalizate nu au prezentat puncte de vedere; dacă vor transmite poziții oficiale, le vom publica.
