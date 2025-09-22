Elena Lasconi acuzații grave: Știam de anularea alegerilor din 27 noiembrie! Sistemul conduce prin frică

Elena Lasconi, fosta candidată la Președinția României și primarul municipiului Câmpulung, susține că România este „condusă de structuri oligarhice” și că „serviciile” au o influență majoră în deciziile politice. Aseară, la Antena 3, a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și Klaus Iohannis.

Într-o intervenție publică, Lasconi a afirmat că „sistemul s-a folosit de frica ce a cuprins întreaga țară”, iar acum „ura” ar fi devenit emoția dominantă în spațiul public: „Conduce același sistem care a lucrat puternic anul trecut. Sunt sigură că au mare influență Serviciile… Chestiile astea de ură și de răutate nu fac bine pentru România. Este ca un blestem care a pus stăpânire pe țara asta”, a declarat aceasta. „Statul e condus de structuri oligarhice, nu de politicienii la vedere”, susține Lasconi.

Edilul din Câmpulung a susținut că nu s-a simțit sprijinită politic în campanie și că ar fi fost „sabotată”: „Eu nu am avut un partid politic puternic în spate, ci niște sabotori… M-am temut pentru sănătatea mea, sincer. Unele lucruri cred că ar trebui să le duc cu mine în mormânt. Pentru binele țării.”

Elena Lasconi spune că ar exista două sisteme care operează în paralel: unul „subteran”, care „ar fi lucrat” pentru Georgescu și unul „la vedere”, implicat în relația cu CCR, în contextul discuțiilor despre anularea alegerilor. „Iohannis, cu Ciolacu, cu serviciile, a fost parte din plan. Bolojan nu”, a adăugat ea.

Lasconi a mai spus că a avut „un feeling că se va întâmpla ceva rău” înainte de a se anula alegerile, dar nu că se vor anula, așa că l-am sunat pe președintele în funcție atunci, Klaus Iohannis, care i-a și răspuns. „L-am rugat să scoată informații, să spună României, să spună românilor ce se întâmplă, dacă există probe, dacă există ceva”, spune Lasconi, sugerând că nu i s-a spus nimic concret.

Elena Lasconi a mai spus că „o jurnalistă cunoscută” i-a spus încă din 27 noiembrie despre anularea alegerilor și chiar exista o motivare scrisă a CCR pregătită.

„Varianta cu 27 noiembrie o știam, o primisem de la un jurnalist. De la un jurnalist foarte cunoscut. O jurnalistă foarte cunoscută care știa asta. Apoi am aflat că i-a scris strategia de campanie a lui Nicușor Dan înainte cu o zi de anulare. Deci Nicușor Dan a fost băgat în joc. Asta am aflat-o de la oameni care au fost aproape de Nicușor”, a mai spus Elena Lasconi.

Ea acuză că anularea alegerilor prezidenţiale a fost o lovitură de stat.

Întrebată cine a dat această lovitură, Lasconi a afirmat: ”Sistemul. Cine a decis să se anuleze alegerile? Deci ăsta este un precedent foarte periculos, ce s-a întâmplat. Ei aveau posibilitatea legală să invalideze candidatura lui Georgescu, dacă chipurile ar fi câştigat Călin Georgescu, dar nu ar fi câştigat. Şi uitaţi-vă acum pentru o persoană fără empatie, fără inimă, s-a mobilizat întreaga ţară, gândindu-se că suntem salvaţi. Înţelegeţi? Credeţi că pentru mine nu s-ar fi mobilizat? Înainte cu două zile de anularea alegerilor ştiam că o să câştig. Aveam şi date în acest sens”.

Lasconi s-a delimitat de sprijinul anterior acordat lui Ilie Bolojan pentru funcția de prim-ministru:

„După ce a făcut, nu l-aș mai numi premier. În primul rând, a lovit în oameni… Economia pe care vrea Bolojan să o facă e un fel de „mi-am luat vârfurile”. Reforma trebuie făcută profund”, a spus fosta lideră USR, invocând printre direcții „reforma administrativ-teritorială” și „desființarea de agenții și institute”.

În aceeași intervenție, Lasconi a avansat scenariul unei posibile suspendări și demiteri a lui Nicușor Dan, afirmând că o astfel de mișcare ar „împinge AUR la 80%”: „Pot crede absolut orice, inclusiv asta… E foarte periculos ce fac cei de la guvernare”, a spus ea, adăugând că actuala coaliție „nu a luat în considerare ascensiunea AUR”.

Afirmațiile Elenei Lasconi de la Antena 3 sunt declarații politice și trebuie interpretate ca atare. Părțile nominalizate nu au prezentat puncte de vedere; dacă vor transmite poziții oficiale, le vom publica.