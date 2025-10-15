Electrocutări fatale în Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața după lucrări neautorizate lângă liniile electrice

Republica Moldova. Două persoane și-au pierdut viața în urma electrocutării, în timp ce efectuau lucrări neautorizate în zonele de protecție ale liniilor electrice aeriene. Incidentele au fost raportate recent în localitatea Colonița, suburbie a Chișinăului, și în municipiul Cahul.

În primul caz, o betonieră de capacitate mare a fost staționată direct sub conductorii unei linii electrice aeriene (LEA) de 10 kV, încălcând grav distanțele minime prevăzute de normele de securitate electrică. Pentru a curăța manual interiorul malaxorului, un muncitor a urcat pe scara betonierii și s-a apropiat periculos de părțile conductoare aflate sub tensiune, suferind un șoc electric fatal. Acesta a rămas imobilizat pe scară, fără semne vitale.

În al doilea incident, o persoană s-a urcat pe carcasa metalică a unui panou publicitar stradal, situat în zona de protecție a unei LEA de 10 kV, pentru a schimba pânza publicitară. Contactul apropiat cu conductorii sub tensiune i-a fost fatal.

Potrivit Premier Energy, ambele cazuri au avut loc fără coordonarea sau avizul operatorului sistemului de distribuție. „Orice activitate desfășurată în zona de protecție a rețelelor electrice necesită acordul scris al operatorului, conform Hotărârii Guvernului. Încălcarea acestor reguli pune în pericol viața oamenilor și poate atrage răspundere administrativă sau penală”, a subliniat instituția.

Premier Energy a reiterat că toate companiile și persoanele care utilizează utilaje pentru lucrări la înălțime sau terasamente – inclusiv betoniere, automacarale, autopompe de beton, autoturnuri, excavatoare și autobasculante cu braț – trebuie să:

instruiască personalul privind lucrul în zonele de protecție a instalațiilor electrice;

respecte distanțele minime de siguranță față de liniile electrice aeriene;

solicite avizul scris al operatorului de rețea înainte de orice intervenție.

Nu efectuați lucrări neautorizate în zonele de protecție a rețelelor electrice;

Evitați utilizarea scărilor, barelor sau obiectelor metalice în apropierea instalațiilor electrice;

Nu urcați pe pilonii LEA, acoperișuri sau copaci aflați în apropierea liniilor electrice;

Nu aruncați obiecte către instalațiile electrice;

Supravegheați copiii și țineți animalele departe de rețelele electrice;

Nu vă apropiați de instalațiile electrice, pentru că vă puneți viața în pericol.

Circumstanțele și cauzele exacte ale celor două accidente sunt cercetate de organele de poliție și de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.