Electrocasnicele care umflă factura la lumină, fără să știi. Cum reduci consumul

Dispozitivele nefolosite consumă curent. „Energia fantomă” se referă la electricitatea risipită de dispozitivele care sunt lăsate în priză, dar nu sunt utilizate. Cu toții avem televizoare, încărcătoare, monitoare, prăjitoare, telefoane, laptopuri conectate priză și nefolosite.

Potrivit EPA, electronicele reprezintă 11% din consumul de energie. Adică 19 miliarde de dolari pe an, folosiți pentru energia fantomă. Asta înseamnă că dacă ai o mulțime de electronice conectate., cheltuiești mult pe electricitate fără să-ți dai seama.

Dispozitivele uitate în priză consumă curent

Potrivit unui studiul al Asociației Environ, utilizarea corectă a echipamentelor electrice și electrocasnice dintr-o gospodărie, poate reduce cu până la 50% consumul de energie și implicit a facturii lunare.

Dispozitivele uitate în priză consumă curent. Sursa foto: Pixabay

Aparatele care pot duce la cea mai mare risipă de curent sunt: încărcătorul de laptop, tabletă, telefon, televizor sau cuptor cu microunde.

Datele colectate ne arata și un top al aparatelor din punct de vedere al consumului de energie electrică. Aparatul de aer condiționat poate fi cel mai mare consumator de energie electrică, respectiv 775 kWh în 500 de ore de funcționare..

Aceste aparate pot încărca factura la energie, cu până la 10%

Pe următoarele locuri în ceea ce privește consumul de energie sunt: cuptorul electric încorporat cu un consum de 400-500 de kWh pe an, mașina de spălat rufe, cu 36

Foarte mult curent consumă și frigiderul cu două uși, între 150-44o kWh pe an, dar și frigiderul obișnuit 324 kWh pe an. Apoi avem uscătorul de rufe cu 278,2 kWh pe an, apoi mașina de spălat vase cu 258 kWh pe an.

Pentru consumul redus de energie electrică, este bine să scoți din priză dispozitivele pe care nu le folosești des. O altă soluție ar fi montarea de prize inteligente pe care le putem controla cu telefonul.

Dispozitivele care consumă cel mai mult

Experții în energie spun că un încărcător de telefon care nu se încarcă continuu consumă aproximativ 1 watt dacă este lăsat în priză. Potrivit unui studiu publicat în revista Environmental Science & Technology, încărcătorul mediu pentru iPhone are un consum de energie în standby de 0,26 wați atunci când nu este utilizat. Dar, spun experții, este capabil să consume până la 2,24 wați atunci când încarcă activ un dispozitiv, potrivit airbeam.