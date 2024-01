Eleanor și Franklin Delano Roosevelt – cuplul de vis al Americii. Ce a făcut relația indestructibilă

Eleanor și Franklin Delano Roosevelt – cuplul Americii bazat pe respect și atașament reciproc. Cele două mari personalități au supraviețuit în cuplu când nimeni nu le dădea nicio șansă.

Președintele Franklin Delano Roosevelt, născut la 30 ianuarie 1882, Hyde Park, New York și decedat la 12 aprilie 1945, Little White House, Georgia a avut un număr excepțional de patru mandate la Casa Albă în perioada 4 martie 1932-12 aprilie 1945, ultimul incomplet, el murind la 12 aprilie 1945. Președintele F.D. Roosevelt a fost precedat de președintele Herbert Hoover și a fost urmat la Casa Albă de președintele Harry S. Truman. Pe parcursul acestor mandate trebuie contabilizate perioada faimosului New Deal de după Marea Criză, succesul american din Al Doilea Război Mondial. Franklin Delano Roosevelt a circulat cu singurul automobil blindat din SUA, confiscat de la legendarul mafiot Al Capone. A supraviețuit și unor tentative de asasinat.

Eleanor Roosevelt și Franklin Delano, veri și nepoții președintelui american Theodore Roosevelt

Eleanor Roosevelt s-a născut la 11 octombrie 1884, Manhattan, New York și a murit pe 7 noiembrie 1962, în Manhattan New York.

Anna Eleanor Roosevelt era ca și viitorul ei soț, nepoata celuilalt Președinte Roosevelt, Theodore, „Teddy”, care este prezent în sculpturile de pe Muntele Rushmore. El a dat numele popular sau nickname-ul pentru ursuleții de pluș Teddy, pentru că Theodore era pasionat vânător de urși și elani.

Așadar, Eleonor și Franklin erau veri de gradul 5, căsătorindu-se în 1905. Mulți nu le dădeau șanse împreună pentru că el suferise copil fiind dee poliomielită, condamnat să stea numai în scaun cu rotile. Dacă totuși dorea să meargă pe distanțe scurte, avea nevoie de un exoschelet de fier.

Eleanor și Franklin bat America în lung și în lat. Suspiciunea unor aventuri amoroase ale Primei Doamne

Eleanor Roosevelt, în vremea Marii Crize a străbătut teritoriul american în lung și în lat, implicată în activism civic fiind mereu lângă soțul ei, care putea oricând să se accidenteze grav fiindcă se deplasa cu greutate. Eleanor Roosevelt a fost mai longevivă deținătoare a titlului de Primă Doamnă a SUA, adică 13 ani între anii 1932 și 1945,

Cuplul Eleanor-F.D. Roosevelt s-a clădit mai mult pe unitatea de vederi, pe încredere decât pe partea relațională specifică oricărui cuplu. În ciuda fidelității de cuplu, a adeziunii necondiționate la viziunea politică a soțului ei, nu a fost scutită de bârfe care făceau deliciul mondenității americane. Primei doamne i s-au pus în sarcină aventuri atât cu femei cât și cu bărbați. Inclusiv longevivul șef al FBI, John Edgar Hoover a păstrat FBI pe care Roosevelt dorea să îl desființeze după înfrângerea Mafiei alcoolului în era Prohibiției, șantajându-l pe Președinte cu un dosar despre soția sa Eleanor, înregistrată într-o casă supravegheată când avea relații intime cu o altă femeie. Dosarele lui Hoover au indicat-o oe jurnalista Lorena “Hick” Hickok. Evident, nu au lipsit nici bârfele că Prima Doamnă era foarte apropiată de Earl Miller unul dintre agenții speciali responsabili cu securitatea Președintelui SUA, F.D. Roosevelt.

Eleanor Roosevelt – „an American Icon” a secolului XX

Eleanor Roosevelt i-a supraviețuit soțului ei timp de 17 ani. Ultima ei acțiune notabilă și una dintre cele mai cunoscute a fost efortul de coordonare și de concepere a Declarației Universale a Drepturilor Omului, lansate de ONU la 10 decembrie 1948. A fost Prina Doamnă în anii celui de Al Doilea Război Mondial, când drepturile omului au fost grav încălcate în Germania nazistă, sateliții săi dar și în Uniunea Sovietică. De aceea, numele ei avea să dea greutate însemnatului document al ONU, Declarația Universală a Drepturilor Omului,

Eleanor Roosevelt a fost căsătorită 40 de ani cu Franklin Delano Roosevelt când mulți nu credeau că vor sta măcar un an împreună. 13 ani din această căsnicie au fost anii în care s-a aflat în prima casă din SUA; Casa Albă, situată în Pennsylvania 1600, Washington DC. În ultimii 17 ani de viață, ea a promovat memoria ilustrului său soț, contribuind la propășirea ideilor democratice în lume.

Acum trei ani, presa americană relatase că faimoasa actriță americană Gillian Anderson ar fi urmat să interpreteze rolul Eleanor Roosevelt într-o miniserie TV dedicat unui top al Primelor Doamne ale istoriei Statelor Unite ale Americii.