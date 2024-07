International El Nido, destinație pentru iubitorii de scufundări. Ce vă așteaptă la hotelurile de acolo







El Nido, este una dintre dintre insulele fascinante din Filipine, destinație perfectă pentru scufundări. Resorturile unde vă puteți caza sunt și ele diverse, dar chiar și cele mai bine cotate au critici. The Funny Lion El Nido, este cel mai apreciat hotel, printre turiști. O noapte aici costă 130 de euro.

Cu toate acestea nu toată lumea e mulțumită. ”Serviciu pentru clienți cu adevărat slab. Am stat aici și hotelul a confirmat că am lăsat o carte de identitate la recepție. Cu toate acestea, au ignorat complet mai multe e-mailuri pe care le-am trimis cerând ajutor pentru a încerca să-mi recuperez ID-ul.

Destinație de vis, resorturi din toate categoriile

Acesta nu este genul de serviciu la care m-am așteptat având în vedere prețul pentru acest hotel. Hotel El Nido - Vegan Friendly Hotel este următorul pe listă. Aici cazarea costă 140 de euro pe noapte. Deși este un hotel de lux, există și turiști nemulțumiți. ”Cea mai proastă experiență avută vreodată.

Z iua 1 - M-am trezit cu vapori chimici extrem de puternici (din cauza renovărilor din camera de alături se pare) . Din această cauză am fost mutat într-o cameră Mountain View (mai ieftină și nu la categoria pe care am plătit-o). Ziua 2- La ora 4 am simțit că merg la biserică cu pastorul ținând predica în camera mea. Difuzoarele de la biserică au sunat direct în camera mea. Nu am dormit, așa că ziua a fost stricata și ea”, a explicat un turist.

Seviciul pentru clienți, una din principalele probleme

El Nido Resorts Miniloc Island este un alt resort preferat de călători, dar nu de către toți. ”Problema este că personalul și serviciile sunt groaznice. Punând întrebări despre rezervarea tururilor, părea că provocăm un inconvenient major.

Am dat acestei cazării 3 stele datorită locației. Nu merită - economisește-ți banii și mergi în altă parte. Nu voi rămâne aici, chiar dacă am plătit 150-170 GBP, adică banii pe care îi taxează pentru camerele lor”, a explicat o turistă.