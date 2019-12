Ayan, are acum vârsta de 15 ani, iar Răduleasca este foarte mândră de el. Arată ca un bărbat adevărat, sportul punându-şi amprenta asupra fizicului său.

Tânărul studiază în Statele Unite, la o şcoală privată, şi este mare pasionat de sporturi

În afară de pozele pe care le postează Mihaela, Ayan are şi propriul cont de Instagram, unde împărtăşeşte cu prietenii virtuali diverse fotografii.

Recent, a postat o imagine, unde apare alături de bunica lui, vedeta fiind cea care a făcut poza. „Familia pe primul loc”, a scris Ayan la descrierea fotografiei..

Chiar dacă are doar 15 ani, Ayan a început deja să sucească mințile fetelor. Nici nu este de mirare, adolescentul este un băiat frumos și îi seamănă leit mamei lui.

„Ayan are 15 ani și are iubită. Vine acasă și doarme cu ea. Eu tot timpul mi-am făcut filmul asta cu cum o să fiu eu când o să fiu soacra. Am avut un blocaj așa. Că orice mamă responsabilă am întrebat dacă părinții ei știu și dacă o lasă. Mi-a spus că părinții ei nu știu că ea are 18 ani. M-am și trezit mai devreme să mă apuc să le fac micul dejun dimineață, e o situație nouă cu care văd că mă descurc bine. Problemă e că deja suntem la următoarea, mi s-a explicat deja că „mama, m-am cam plictisit”. La vârstă asta are nevoie de experimente și încercări”, a povestit Mihaela Rădulescu, potrivit cancan.ro

