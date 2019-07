Ministerul Muncii și Justiției Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern privind realizarea „Sistemului Informatic Național pentru Adopție SINA”. În Nota de Fundamentare se arată că, în prezent, activitățile de prevenire a separării copilului de familia sa, respectiv identificarea și înregistrarea copiilor aflați în situație de risc de separare de părinți sunt efectuate la nivelul tuturor celor 3186 de Unități Administrativ Teritoriale (UAT) din țară pe suport letric. Prin implementarea noului sistem informatic (SINA) se dorește introducerea datelor în dosarul electronic al copilului (DEC) direct în format digital.

De asemenea, activi tățile de adopție a copiilor sunt gestionate de trei aplicații informatice independente, care dețin informații cu privire la copil, dar care nu schimbă date nici între ele, nici către alte instituții interesate.

Noul sistem informatic se va adresa tuturor actorilor implicați în procesul de adopție, din etapele premergătoare, respectiv în activitățile de prevenire a separării copilului de familie și de protecție specială, inclusiv a persoanelor fizice.

Cu toate acestea, nu e cazul să fim prea optimiști în domeniul reformării sistemului de adopție, numai durata de implementare a SINA fiind estimată la trei ani.

Încurajarea adopției naționale

În plin scandal al adopției de la Baia de Aramă, ministrul Muncii, Marius Budăi, anunța, în urmă cu o lună, că Guvernul a trimis Parlamentului un nou proiect de lege a adopţiilor, în care se încurajează adopţia naţională.

„Noi avem o nouă propunere de lege a adopţiei. Vrem să încurajăm adopţia şi la persoanele care nu au o situaţie materială extraordinară şi să dăm stimulente financiare, să decontăm, de exemplu, deplasările pentru potrivire – dacă eu sunt din Botoşani şi vreau să adopt un copil la Baia Mare. La vizitele de potrivire pot primi, conform noii legi, decontarea transportului sau pot primi ulterior deciziei finale, când se instituie adopţia. Sunt nişte activităţi de acomodare a copilului care pot genera costuri financiare, acele costuri financiare să fie acoperite de stat, în limita a 1.500 de lei pe an. Sunt prevederile pe care noi, Guvernul, le-am trimis în Parlament. Aici pot fi amendate. Vrem să încurajăm adopţia naţională şi de aceea am pus aceste prevederi. Am prelungit prin această lege, sau propunem să prelungim, perioada de autorizare a familiei care poate adopta un copil de la doi la cinci ani, să nu mai schimbăm atât de des aceste autorizaţii. De asemenea, am scos orice legalizare a unui document la notariat, pentru a mai coborî şi a mai desfiinţa şi din birocraţie”, a precizat atunci Budăi. El a adăugat că adopţiile internaţionale sunt „un subiect destul de sensibil”, iar în ultimii cinci ani nu s-a făcut nicio astfel de adopţie pentru că nu permite legea.

Scandalul „Sorina” a surprins legea în sertarele Camerei Deputaților

Ministrul Budăi a revenit luni seara, amintindu-și că proiectul de modificare a legii adopției zace în parlament dinainte de izbucnirea scandalului „Sorina”, fiind adoptat de Senat pe 28 noiembrie. Trebuie menționat că, prin adresa din 20 septembrie cu care a înaintat proiectul la Senat, Guvernul a solicitat procedură de urgență. „Vrem să stimulăm adopția internă. Este un proiect depus de anul trecut, din septembrie, discutăm pe marginea lui și ne dorim ca la sfârșit de sesiune, să adoptăm un proiect foarte larg dezbătut”, a mai spus Marius Budăi.

El susține că noua lege prevede stimularea financiară a familiilor cu posibilități materiale reduse ca să adopte copii, fără să știe cum va ieși aceasta din Camera Deputaților, care este camera decizională. Totul, pentru stimularea adopțiilor interne, spune Marius Budăi. „Să ușurăm procedurile, să mărim de la doi la cinci ani valabilitatea unei familii de a fi familie care are dreptul de a dopta. Am băgat astăzi în transparență decizională un nou sistem informatic pentru adopții. Este un sistem pe care ni-l dorim să-l implementăm, Ministerul Muncii în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor, beneficiar fiind Agenția Națională de Protecție a Drepturilor Copilului, astfel încât transparentizarea decizie de la momentul prevenirii abandonului, până la momentul măsurii de protecție pe care o iei, până la deschiderea adopției și ulterior după deschiderea adopției și monitorizarea după adopție să fie toate întrun sistem informatic astfel încât și Ministerul Muncii, și Ministerul Afacerilor Interne, și alte instituții să aibă acces instantaneu la aceste date, să vadă ce se întâmplă cu acel parcurs al acelui copil. Se pot da decontări dacă eu mă dintr-un județ în altul și vreau să fac câteva vizite de acomodare cu acel copil și sunt o familie care vreau să adopt, dar nu am o situație financiară foarte bună, pot deconta până la 200 de lei pe zi sau se pot deconta până la 1.500 de lei pe an, cheltuieli cu acomodarea copilului în noua familie. Toate acestea vin pentru a evita situațiile în care un asistent maternal își dorește să înfieze un copil, dar situația materială nu-i permite”, a explicat ministrul Muncii.

Prevederi ale noii legi a adopției

Proiectul noii legi a adopției, pentru modificarea și completarea legii nr. 273/2004, a fost adoptat de Senat pe 28 noiembrie 2018. Iată câteva din principalele prevederi:

Art. 18. Atestatul eliberat de direcția în a cărei rază domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare este valabil pe o perioadă de trei ani și se poate prelungi de drept până la încuviințarea adopției în situația în care a fost introdusă pe rolul instanței judecătorești cererea de încuviințare a adopției copilului aflat în plasament de cel puțin șase luni.

Art. 39. Persoanele alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie sunt: tutorele, asistentul maternal profesionist, persoana/familia de plasament sau, după caz, alte persoane care s-au implicat direct și nemijlocit în îngrijira și educarea lui, iar copilul a dezvoltat relații de atașament față de ie, sau o persoană/familie care anterior a adoptat deja unul dintre frați.

Art. 100. Pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului se acordă suma de 200 de lei/zi/persoană.

