Acum câțiva ani, Gigi Becali a fost căutat de trei emisari trimiși special de președintele SUA, pentru a-l coopta într-o mega afacere imobiliară. În această afacere, ar fi trebuit construite două blocuri turn, cu 50 de etaje, fiecare, care ar fi avut destinație de clădiri de birouri.

„Am o propunere de la Trump. Au venit oamenii lui aici, la Palat şi mi-au spus că vrea să facă două turnuri înalte. M-au invitat la Atlantic City. Dacă mă duc, o să-mi întoarcă vizita. Ei vin cu banii, eu – cu terenurile. Am zis că vreau să văd dacă ne dau voie să le facem atât de înalte (40-50 etaje). Ei vor ca turnurile să se numească Becali-Trump. Am un teren de șase hectare în sectorul 2, aproape de parcul Herastrau. Aici am putea să construim cele două turnuri”, a anunţat atunci Gigi Becali.

De ce nu s-a mai făcut afacerea

Discuțiile dintre oamenii de încredere ai lui Donald Trump și Gigi Becali s-au purtat la Palatul din Aleea Alexandru, iar Becali recunoaște că afacerea nu s-a mai făcut din cauza orgoliului lui prea mare.

„Nu l-am cunoscut personal pe Trump. Au fost niște oameni de afaceri care îl reprezentau pe Donald Trump. A fost o propunere de a construi o clădire de birouri care să se numească Trump Becali, 200 de de milioane de euro, investiție. Nu s-a făcut pentru că eu nu am fost de acord să se numească Trump – Becali, am zis în țara mea, el este musafirul, clădirea se va numi Becali -Trump. Ei nu au fost de acord. A fost o mândrie, un orgoliu, o trufie de a mea care a făcut să nu se facă această afacere”.

Profeția lui Becali

Acum patru ani, Gigi Becali era cel mai bucuros român că noul președinte al SUA a fost ales în persoana lui Donald Trump.

„În România, toată lumea spune că vai ce cutremur mare este în SUA. Pe mine nu m-a interesat ce președintele are altă țară, inclusiv America. Dar e prima dată când sunt bucuros că a ieșit Trump în America, că se va schimba toată fața lumii. Sistemul și-a dat seama că nu mai merge cum mai merge și l-a pus pe Trump, pentru că și-au dat seama că sunt pe o cale greșită”, spunea Becali.

Bucuria finanțatorului de la FCSB a mers până acolo încât acesta a declarat public că Dumnezeu va amâna sfârșitul lumii. „Vor conduce republicanii și nu democrații, și nu se vor amesteca în religii și obiceiurile popoarelor. Asta este ideea lui Trump. O să vedeți că noi o să avem de beneficiat de pe urma lui Trump. În jurul lui sunt oameni, inclusiv români, care ne vor ajuta. Să nu zicem că Trump este un sfânt, dar dacă a ieșit Trump, Dumnezeu va amâna sfârșitul lumii, dacă Dumnezeu l-a dat pe Trump”, mai afirma Becali.