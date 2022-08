Efectele deciziei CCR privind prescripția. Fosta conducere a Poliției Locale București a scăpat de răspunderea penală

Ion Țincu, fost director al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Bucureşti, şi alţi patru şefi de servicii din cadrul acestei instituţii au scăpat de răspunderea penală. Cei cinci au fost trimiși în judecată, într-un dosar care viza două contracte prin care au fost externalizate serviciile de patrulare, intervenţie, constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni. Faptele incriminate de procurori datează din perioada 2010 – 2021, iar prejudiciul estimat a fi fost produs Primăriei Generale se ridică la 380.875,84 euro.

Ca urmare a aplicării Deciziei CCR, Tribunalul Municipiului București a dispus încetarea procesului împotriva inculpaților Ion Țincu, fost director al Direcţiei Generale de Poliţie Locală Bucureşti, dar și a Mihaelei Cărnaru, la data faptei şef Serviciu Buget Financiar, a lui Gabriel Florin Andrei, la data faptei şef Serviciu Achiziţii Investiţii, a lui Carmen Gabriela Barbu, la data faptei şef Serviciu Juridic şi a Cameliei Ionescu, la data faptei şef Serviciu Contabilitate.

Hotărârea pronunțată de Tribunalul București

„În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p. dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Țincu Ion, pentru infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 132 din L 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 alin. 1 C. p.. (faptă presupus săvârşită în perioada 04.01.2010 – 30.09.2011). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p.,

dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Țincu Ion, pentru infractiunea de abuz în serviciu prev. de art. 297 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 5 alin. 1 C.p.. (faptă presupus săvârşită la data de 26.07.2011). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p.

dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Cârnaru Mihaela, pentru infractiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 132 din L 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 alin. 1 C.p.. (faptă presupus săvârşită în perioada 04.01.2010 – 30.09.2011). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p.

dispune încetarea procesului penal privind pe inculpatul Andrei Gabriel Florin, pentru infractiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 132 din L 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 alin. 1 C.p.. (faptă presupus săvârşită în perioada 04.01.2020 – 30.09.2011). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p.

dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Barbu Carmen Gabriela, pentru infractiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată (3 acte materiale ), prev. de art. 132 din L 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 alin. 1 C.p.. (faptă presupus săvârşită în perioada 04.01.2010 – 30.09.2011). În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 din C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. pr. pen. şi cu aplic. art. 154 alin. 1 lit. c C.p.

dispune încetarea procesului penal privind pe inculpata Ionescu Camelia, pentru infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată ( 3 acte materiale ), prev. de art. 132 din L 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.p. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi a art. 5 alin. 1 C.p.. (faptă presupus săvârşită în perioada 04.01.2020 – 30.09.2011).

În baza art. 29 alin. 5 şi 1 din Legea nr. 47/1992 respinge ca inadmisibilă cererea de sesizare a Curtea Constitutională cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cuprinse în O.U.G. nr. 71/2022 cu referire la art. 155 alin. 1 C.p.p., excepţie ridicată de către inculpatul Andrei Gabriel Florin, prin apărător.

În temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p. şi la art. 26 alin. 1 şi urm. C.p.p. dispune disjungerea acţiunii civile formulate în prezenta cauză şi dispune înaintarea către Serviciul Registratură, în vederea formării unui nou dosar, prin xerocopierea integrală a prezentului dosar şi ataşarea copiilor certificate pentru conformitate cu originalul, pentru continuarea judecăţii.

În baza art. 275 alin. 3 din Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată, astăzi, 30.08.2022, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei”.

Acuzațiile DNA de la Poliția Locală București

Potrivit unui comunicat al DNA procurorii au dispus trimiterea în judecată a lui Ion Ţincu, la data faptelor director al Direcţiei Generale de Poliţie Locală şi Control din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, pentru abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi abuz în serviciu.

În acelaşi dosar au mai fost deferiţi Justiţiei, Mihaela Cărnaru, Gabriel Florin Andrei, Carmen Gabriela Barbu şi Camelia Ionescu pentru abuz în serviciu.

Derularea faptelor constatată de procurori

Procurorii au arătat că, în perioada 2010 – 2011, ce cinci și-au îndeplinit defectuos atribuțiile de serviciu. Aceștia ar fi încheiat cu o societate comercială două contracte şi un act adiţional prin care au fost externalizate, în mod nelegal, serviciile de patrulare, intervenţie, constatare contravenţii şi aplicare sancţiuni. În baza acestor contracte, angajații firmei respective ar fi fost asimilaţi celor ai Poliţiei Locale din Primăria Capitalei, fiind menţionaţi drept agenţi ai acestei structuri.

„Prin aceasta, unor angajaţi ai unei societăţi comerciale cu răspundere limitată le-au fost conferite prerogative legate de activităţi ce presupun exerciţiul autorităţii de stat, respectiv portul uniformei şi însemnelor Poliţiei Locale, patrularea, constatarea şi sancţionarea contravenţiilor”, arătau anchetatorii.

Potrivit DNA, în perioada iulie – decembrie 2011, angajaţii societăţi comerciale au aplicat 3.317 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 4.698.992 lei. Procurorii au afirmat că, prin aceste demersuri, a fost produs Primăriei Municipiului Bucureşti un prejudiciu în cuantum de 380.875,84 euro. Suma reprezenta valoarea contractelor încheiate în mod nelegal, concomitent cu obţinerea de către firma beneficiară a unui folos necuvenit în cuantum de 499.390 lei.