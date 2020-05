Regele manelelor, Florin Salam a povestit cum l-a bătut crunt pe Edy Talent după ce l-a confundat cu un câine.

Manelistul a povestit, în cadrul unei emisiuni de televiziune cum s-a întâmplat totul.

După spusele manelistului, nu a fost vorba de nicio ranchiună între el și colegul său de breaslă, ci pur și simplu a fost o confuzie.

Florin Salam a început să-i care picioare în cap lui Edy Talent, din cauza faptului că l-a confundat cu un…câine! Regele manelelor a povestit întreaga întâmplare, spre amuzamentul tuturor. Acesta a mărturisit că în curtea în care Nek are studioul de înregistrări văzuse, la venirea lui, un coteț de câine și rămăsese speriat.

Din cauza faptului că Edy Talent este foarte scund, atunci când a ieșit de la toaletă, Florin Salam l-a confundat cu un câine și a început să-l lovească.

„Am văzut un coteț de câine, mă gândeam cum să intru eu în curtea aia, că poate mă trezeam mâncat de câine, dar nu știam dacă e sau nu câine în cotețul ăla, dar dacă tu vezi cotețul ăla acolo, normal că te sperii, nu? Am intrat eu în casă, am înregistrat melodia, am coborât iar, că toaleta e chiar jos acolo.

Eu nu am știut că jos mai sunt studiouri, așa că am ieșit de la toaletă și am văzut o umbră, nu știam că Edy (Edy Talent, n.r.) înregistrează acolo. Eu rămânând cu ideea aia de câine și frica de mai devreme și așa cum e Edy „înalt”, i-am dat un picior în cap și i-am zis „marșșșș”. Și el zicea: Bă, Florine, nu mai da. Săracul, câte picioare și-a luat, până mi-am dat seama că este el” a spus, râzând, Florin Salam, potrivit cancan.ro