Monden Edward Sanda și Cleopatra Stratan, la 3 ani de căsnicie. „Nimeni nu știa, era o nebuloasă totală”







Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit deja trei ani de când au devenit soț și soție. Artistul de peste Prut a povestit câteva episoade din povestea de dragoste pe care o împărtășește cu Cleopatra.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, un cuplu iubit în România

Edward și Cleopatra Sanda au concurat la emisiunea de divertisment America Express, unde au avut parte de câteva scene șocante. Deși parcursul lor s-a oprit în primele etape ale concursului, aventura de peste Ocean le-a întărit legătură.

Într-un interviu recent, Edward Sanda a povestit cum reușește să mențină flacăra iubirii chiar și după trei ani de căsnicie. Cuvântul cheie pentru un mariaj fericit este comunicarea deschisă și evident reciprocul. Cei doi amorezi au reușit să îmbine utilul cu plăcutul.

Formează o pereche atât pe scenă cât și în viața privată. Și pare acest lucru este și pe placul fanilor, care nu sunt deloc puțini. Cântărețul a mai precizat că viața alături de Cleopatra Stratan curge natural, de la sine.

Edward Sanda: Așa suntem, lucrurile vin natural, firesc, nu punem nicio presiune

„Dacă nu vine natural, de la fiecare, atunci se cunoaște și încep să apară probleme, certuri, deja observă lumea că ceva nu e bine. Dar, la noi, așa suntem, lucrurile vin natural, firesc, nu punem nicio presiune unul pe celălalt, nu suntem geloși. Suntem noi și cred că asta contează cel mai mult într-o relație.

Să fii tu, să înțelegi persoana de lângă tine, să te înțeleagă la fel și să fie o îmbinare frumoasă”, a precizat Edward Sanda, la WOWnews. Ca în orice cuplu, au existat și momente ceva mai tensionate. Cleopatra Stratan a povestit jurnaliștilor că i-a fost extrem de greu în perioada de lockdown din perioada pandemiei, atunci când a fost nevoită să stea departe de soțul ei, Edward.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au stat depărțiți 5 luni

„Ce nu o să pot să uit vreodată în viața mea este sentimentul și momentul în care a venit Edi în Chișinău după 5 luni în care am stat la distanță, în pandemie. A fost cred cea mai lungă așteptare pe care am avut-o, aveam impresia că nu se mai termină ziua aia. Nu dorim la nimeni să treacă prin chestia asta. Să nu treacă prin distanța prin care am trecut noi, în sensul în care noi nu știam ce se întâmplă.

Am avut o situație…noi eram împreună din februarie și în martie s-a dat lockdown, pur și simplu. A fost cea mai mare provocare. Eu eram la ai mei acasă la Chișinău, la școală, el era la București. Nimeni nu știa cât o să dureze, ce o să se întâmple mai departe, era o nebuloasă totală”, a declarat Cleopatra Stratan.