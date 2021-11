Edi Iordănescu și-a făcut bagajele și a plecat foc și pară de la FCSB, după ce a fost obligat de Gigi Becali să demisioneze

Edi Iordănescu s-a despărțit de FCSB, echipă la cârma căreia a obținut 8 victorii în 11 partide. Antrenorul a fost forțat să plece, de finanțatorul Gigi Becali, care l-a tocat toată săptămâna trecută cu diverse declarații critice. Luni dimineață, tehnicianul a venit la baza echipei din Berceni și și-a făcut bagajele. El a stat de vorbă cu câțiva lideri ai galeriei, printre care și Gică Mustață. Ultrașii sunt de partea antrenorului și consideră că acestuia i s-a făcut o mare nedreptate.

Edi Iordănescu, noi declarații după despărțirea de FCSB

„A fost o dimineață foarte grea, cu multe emoții, iar reacțiile jucătorilor mi-au generat și mai multe emoții. Sunt lucruri intime, momente grele, mai ales că sunt jucători cu care am lucrat și în trecut, că știu că prin venirea mea am generat speranțe. Știu că toată lumea s-a entuziasmat, probabil am creat iluzii, din păcate lucrurile au luat-o într-o direcție de necontrolat. Dacă depindea de mine și lucrurile se puteau face așa cum trebuia, atunci cu siguranță nu se punea problema de a pleca.

Ce am spus rămâne valabil, nu mă veți auzi să vorbesc de rău clubul, oamenii de aici și patronul. Sunt dezamăgit pentru că am crezut în promisiuni, am văzut că inițial s-a dorit foarte mult aducerea mea. Din păcate, plec așa cum nu mi-aș fi dorit, într-un moment în care nu mi-aș fi dorit”, a spus Edi Iordănescu.

„Mi-am reconfirmat ce știam, faptul că aici e un grup de jucători fantastic, cu foarte mult caracter și foarte mult talent. Sper ca acești băieți minunați să meargă înainte cu putere. Le-am făcut câteva recomandări, trebuie să fie profesioniști, să evite să intre în orice fel de scandal, să meargă înainte.

„Sunt supărat că nu am putut să îi bucur”

Dacă sunt pentru ceva recunoscător patronului, este că mi-a dat posibilitatea în astea 3 luni să redescopăr iubirea imensă pe care suporterii aceștia foarte mulți, milioane, o au în continuare pentru acest club, chiar dacă la mijloc a avut loc o dezbinare și unii suporteri au ales altceva. Cât am fost antrenor aici, prin căldura pe care suporterii mi-au arătat-o, prin reacția de acum, am simțit iubire aproape necondiționată pentru acest club.

Sunt supărat că nu am putut să îi bucur, să ducem munca până la capăt împreună cu echipa și să câștigăm campionatul. Nu ar fi fost ușor, dar nici imposibil. Am aprins o scânteie, am fost asociat drept copil al Stelei și am generat multe speranțe care s-au stins mai devreme decât trebuia”, a mai spus tehnicianul.