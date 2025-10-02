Economistul Radu Georgescu, despre „Doreii” din imobiliare: „Pe hârtie arată super profit, în realitate e super gaură”

Radu Georgescu critică valul de pseudo-experți care promovează investițiile în imobiliare ca soluție sigură de îmbogățire. Potrivit acestuia, multe companii din domeniu raportează „profituri pe hârtie”, în timp ce în realitate se confruntă cu pierderi majore.

Economistul Radu Georgescu a stârnit numeroase reacții în mediul online după o postare acidă despre așa-numiții „Dorei” din România – persoane fără pregătire profesională solidă, dar care își dau cu părerea despre orice, inclusiv economie și investiții. „Dorel nu are habar de nimic. Nu are nicio meserie, dar își dă cu părerea despre orice: economie, fiscalitate, fotbal etc.”, a scris Georgescu pe rețelele de socializare.

În opinia acestuia, în ultimii ani s-a format o întreagă generație de pseudo-experți care promovează investițiile imobiliare drept cea mai bună soluție financiară, fără a înțelege realitatea economică. „Au apărut o grămadă de Dorei care spun că cea mai bună investiție este în imobiliare. Aceștia speră că poate găsesc vreun fraier care să cumpere o casă sau măcar vreun curs ori podcast”, a ironizat economistul.

Radu Georgescu a venit însă cu date concrete pentru a contrazice mitul rentabilității garantate în sectorul imobiliar. Potrivit lui, „pe bursa din București sunt listate mai multe companii din zona imobiliară. În ultimii trei ani, toate acțiunile sunt pe minus”. El a oferit și un exemplu simplu: dacă cineva ar fi investit 100 de lei în 2022, acum ar fi pierdut aproximativ 20% din sumă, iar dacă se adaugă și efectul inflației, pierderea reală ar ajunge la 50%. „Super investiție!”, a adăugat Georgescu.

Economistul a avertizat și asupra problemelor contabile care pot ascunde adevărata situație a firmelor din construcții. „Puțini știu contabilitate. Firmele din imobiliare înregistrează în contabilitate venituri pe perioada construcției, chiar dacă nu au vândut niciun apartament. Pe hârtie arată super profit, în realitate este super gaură”, a explicat acesta.

În final, Radu Georgescu a transmis un mesaj de precauție pentru cei care sunt tentați să urmeze sfaturile „influencerilor imobiliari”: „Din acest motiv vei vedea deranj mare la firmele din construcții în perioada următoare. Sfatul meu: atenție mare la Dorei”.