Economie Economist din BNR și-a investit toată averea în pensie. Câte sute de mii de lei a reușit să strângă







Cătălin Barbu, economist și director în BNR deține jumătate dintr-un teren intravilan de 410 metri pătrați din Ilfov. De asemenea, alături de soție, acesta mai are și un alt terne intravilan, în Voluntari, de 420 de metri pătrați. Soții Barbu au și două case, ambele sunt în Voluntari.

Una dintre acestea a fost construită în 2007 și are 180 de metri pătrați. Iar o alta a fost construită în 2012 și are 248 de metri pătrați. Ambele proprietăți aparțin exclusiv celor doi soți, una dintre ele a fost cumpărată. În ceea ce o privește pe cea de-a doua este neclar modul în care au intrat în posesia ei, în dreptul modului de dobândire fiind trecut: ”altele”.

Economist cu două case și două terenuri în Ilfov

Cătălin Barbu are și două mașini, un Volkswagen din 2002 și un Citroen din 2018. La capitolul depozite și conturi, directorul stă foarte bine. Așadar a acumulat în fondul pentru pensia privată 255.468 de lei. De asemenea tot pentru pensie, acesta a reușit să pună de o parte 109.410 lei.

Într-un alt fond unde acesta și-a depus bani pentru asigurare, deschis în 2016, directorul a mai acumulat 27.552 de lei. Pentru pilonul 3, Cătălin Barbu a mai acumulat 4680 de lei. Economistul nu are alte economii, nici tablouri sau opere de artă. Dar are câteva datorii la diferite bănci.

Venitul lui- confidențial, al soției- la vedere

Un credit care are data scadentă în 2026 și însumează 265.000 de lei. De asemenea mai are un credit care trebuie achitat până în 2025 în valoare de 122.400 de lei. Și mai are un credit de nevoi personale de 270.000 de mii de lei care are data scadentă în 270.000 de lei.

În materie de venituri, ca și alți directori din BNR și Cătălin Barbu are salariul la secret. Cu toate acestea, venitul soției sale este trecut în declarația de avere. Aceasta este angajată la Fondul de garantare a depozitelor bancare și câștigă 182.687 de lei.