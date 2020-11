Comisia Națională de Strategie și Prognoză estimează o scădere de 4,2 puncte procentuale pentru economie, în anul 2020, susține ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Ministrul a precizat că a luat în calcul acete procente pentru o rectificare bugetară, pe care o pregătește. Astfel, la finalul acestui an, România va înregistra un deficit bugetar de 9,1%, mai mare decât cel estimat anterior.

„Am luat în calcul o scădere a economiei de 4,2%. Propunem rectificare bugetară de 9,1% din PIB, construit pe o scădere economiei de 4,2%. Este vorba de o creştere a deficitului de la 8,6% din PIB, cât fusese stabilit la rectificarea precedentă. Nu vom mai încasa 4,2 miliarde până la finalul anului, în urma deciziei de acordare a eşalonării datoriilor”, a declarat ministrul Florin Cîţu.

Florin Cîțu a precizat că veniturile bugetare pentru acest final de an au fost estimate la 32,2% din PIB, după cum urmează: 28,4% din PIB din economie, iar restul din fonduri nerambursabile atrase de la Uniunea Europeană.

Cine primește bani la rectificare

Ministrul Finanțelor Publice a precizat că la rectificarea bugetară pe care o pregătește, urmează să fie alocați bani pentru sănătate, asistenţă socială, educaţie, astfel ca aceste domenii să aibă fondurile necesare pentru a-și acoperi cheltuielile la acest final de an.

„Rectificarea bugetară o facem pentru a ne asigura că sănătatea, asistenţa socială, educaţia au banii necesari pentru finalul acestui an. Rectificarea are şi rolul de a asigura finanţarea pentru continuarea investiţiilor, care în acest an sunt estimate la 55 de miliarde de lei, cea mai mare sumă investită de la bugetul de stat în ultimii 10 ani. După 10 ani investiţiile sunt la 35,4 miliarde de lei, mai mult decât s-a investit în tota anul 2016, 2017 sau chiar 2018”, a susţinut ministrul Finanţelor.

La rectificarea care se pregătește, Ministerul Agriculturii va primi 1,18 miliarde lei pentru subvenții și despăgubiri, iar ministerul Sănătății va beneficia de încă un miliard de lei în plus pentru cheltuielile necesare în actualul context epidemiologic.

În schimb, a precizat Cîțu, ministerul Transporturilor nu va mai primi nici un leu deoarece are suficiente fonduri pentru a acoperi facturile de lucrări până la acest sfârșit de an.