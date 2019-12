La câteva ore după decizia adoptată de USR, Claudia Postelnicescu a comentat pe Facebook: „Da. Prostie fudulă, aroganţă. Îi excludem şi sancţionăm pe cei care ne arată mediocritatea şi prostia şi clamăm interesul partidului când de facto prostia e individuală, pe persoană fizică”. Ulterior, a adăugat: „Majoritatea oamenilor ok si-au dat demisia. Urmează și alții”.

Potirivit unei informări de presă, conducerea USR a mai decis suspendarea pentru trei luni a lui Ciprian Lupaş, pe motiv că ar fi distribuit informații false, calomniatoare, suspendarea pentru un an a lui Vişinel Bălan, pentru că ar fi acuzat fraudarea votului electronic la alegerea președintelui Dan Barna.

„De asemenea, Vişinel Bălan a făcut acuzaţii de grup infracţional în jurul preşedintelui USR, acuzaţii neprobate. Toate aceste acuzaţii au fost preluate ulterior de site-uri de presă sau pagini de Facebook. De asemenea, din poziţia de membru BJ Giurgiu a jignit în mod repetat colegii”, se arată în informare.

Au mai fost suspendați, pentru un an, Cosmin Stoienoiu și, pentru șase luni, Daniel Giurcă acuzaţi că ar fi șters informații din baza de date a partidului.

„Lotul Vișinel“ – al celor sancționați

Vișinel Bălan a comparat sancționarea sa și a colegilor săi cu condamnările din procesele politice din primii ani ai comunismului – „Lotul Vișinel”. El a precizat că va contesta sancțiunea de suspendare la Comisia Națională de Arbitraj a partidului, iar, dacă nu i se va face dreptate, va merge în instanță.

„Sancțiunea a fost pentru pozițiile mele critice la adresa președintelui partidului, în condițiile în care am fost contracandidatul său și era normal să-i fac opoziție. M-au suspendat pentru un an deoarece au vrut să mă împiedice să candidez la viitoarele alegeri parlamentare în Giurgiu. Președintele partidului are un alt candidat favorit, din București, pe care dorește să-l impună”, a declarat Vișinel Bălan.

Împotriva excluderilor și sancțiunilor s-a pronunțat deputatul Stelian Ion care a precizat că persoanele sancționate au fost selectate special: „E o listă a excluderilor alese pe sprânceană. E adevărat că unii au avut derapaje care trebuiau sau nu sancţionate. Dar eu am propus în Biroul Permanent să nu creăm mai multe tensiuni în partid. Văd colegi care acum îşi dau demisiile pe capete, dar eu îi rog să nu facă asta. Ei trebuie să lupte democratic pentru ideile lor, corect şi onest, fără derapaje, cu argumente”.

