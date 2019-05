Ecaterina Andronescu o ține pe a ei: Școala începe pe 9 septembrie. Copiii și părinții sunt nemulțumiți

La auzul cerinței hotelierilor, care ar fi dorit ca vacanța de vară să dureze până la 15 septembrie, ca și până acum, elevii au simțit că le încolțește o brumă de speranță în sufl ete. Zadarnic! Ministrul Andronescu a rămas de neclintit.





Ecaterina Andronescu a anunțat, ca să spulbere dubiile, că semestrul 1 din anul șc olar 2019-2020, începe luni, 9 s eptembrie, răspunzându-le hotelierilor care s-au plâns pe lângă ministrul Trif cum că „ceea ce pierd în septembrie, câștigă în iunie”.

„Eu m-am exprimat și înainte de a promova ordinul de ministru c are st abilește structura anului şc olar 201 9-2020, pornind de la f aptul că primul semestru este deosebit de f agmentat. În altă or dine de idei, România nu se numără printre țările europene cu cele mai multe zile de școală. Așadar am înc ercat să s căpăm de inconvenientul ac estei fragmentări și v om înc epe s emestrul 1 cu o săptămână mai de vreme, ca să put em încheia pe 21 decembrie, cu medii cu tot, și apoi să urme ze tr ei săptămâni de vacanță. Cât despre hotelieri, nu văd nici o problemă: ceea ce pierd în septembrie recuperează în iulie și, să nu uităm, interesul principal este interesul școlilor”, a declar at ministrul Ecaterina Andronescu, pentru Evenimentul zilei.

Deși ar gumentele ministrului par logice, la nivelul elevilor, dar și a părinților, inflexibilitatea do amnei ministru nu a căzut deloc bine. Un părinte ne-a făcut o declarație foarte plastică: „E ca și cum i-ai da c opilului patru bomboane, după c are îi iei una și îi zici că o v a primi mai târziu...”.

Alt părinte se întreabă de ce nu se respectă tradiția, adică de ce nu începe școala așa pe 15 septembrie, „mă rog, în cazul acestui an ar fi luni 16 septembrie”. Pentru unii dintr e ei, o săptămână de răgaz este ca o gură de aer când știi cam cât te costă rechizitele toamnă de t oamnă. Și, vorba hotelierilor, te mai uiți și la ce rămâne în pungă...

