E revoltător ce s-a întâmplat în luna noiembrie: Acuzații grave! Copiii, sacrificați din lipsă de bani UPDATE

UPDATE: Ministrul demis al Muncii a spus că, de fapt, resurse financiare pentru majorarea alocațiilor și pensiilor există, dar „întrebarea este unde sunt acești bani”. „În privința alocațiilor, deja era pregătită majorarea alocațiilor. Toate documentele sunt în ordine, cu 20% de la 1 ianuarie. Dacă vor decide să crească la 600 de lei, atunci vor trebui să modifice actele normative”, a spus Raluca Turcan.

„Întrebarea este unde sunt acești bani”

Întrebată dacă există bani pentru aceste creșteri astfel încât România să nu înregistreze o pierdere bugetară mai mare, Raluca Turcan a răspuns: „Așa cum v-am spus, bani sunt. Întrebarea este unde sunt acești bani? Ei se găsesc la bugetul de stat. Ministerul Muncii și bugetul de asigurări sociale este anual subvenționat de la bugetul de stat. Anul acesta, subvenția de la bugetul de stat pentru Ministerul Muncii a fost de 17 miliarde. Ne-au luat 3 la rectificare, vor trebui să ni-i dea înapoi, pentru că i-au luat degeaba”, potrivit Antena3.

Știre inițială: E o adevărată criză financiară în România. Din partea guvernanților vin vești tot mai proaste. Ministerul Sănătății a rămas fără bani pentru zeci de mii de angajați din domeniul sanitar, iar veniturile care se promit a fi mărite – salariul minim pe economie, alocații, pensii – riscă să fie anulate de inflația crescândă pe care o raportează instituțiile bancare.

Raluca Turcan spune că nu a știut despre ancheta Corpului de Control

Raluca Turcan lovește din nou, după ce a lansat critici dure la adresa președintelui PNL, Florin Cîțu. Ministrul demis al Muncii a spus că liberalul și-a permis să joace „la poker până și banii de pensii”, iar de pe data de 26 noiembrie, nu vor mai fi bani nici pentru pensii, nici pentru alocații.

„La 20 de minute după declarația referitoare la Florin Cîțu”, la Ministerul Muncii a fost trimis Corpul de Control de la Ministerul Finanțelor. Raluca Turcan a transmis, marți, 23 noiembrie, că nu știa despre acest demers. „Eu?! Cum aș putea eu să cunosc planul de control de la Ministerul Finanțelor?”, a spus Raluca Turcan, întrebată fiind dacă știa de planul Corpului de Control, demarat 19 noiembrie.

În prezent, Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară din cadrul Ministerului de Finanțe se află în mijlocul a 20 de acțiuni de inspecție la 17 ministere, printre care și Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Ce s-a întâmplat cu alocațiile copiilor în luna noiembrie

După primele critici, în legătură cu care Raluca Turcan a transmis că „adevărul va ieși la iveală în prima ședință de Guvern, când se va face rectificarea bugetară și va fi subvenționat bugetul Ministerului Muncii cu banii necesari pentru plata pensiilor pentru luna decembrie”, aceasta a mai lansat o serie de acuzații care vizează banii copiilor pe luna noiembrie.

Raluca Turcan a susținut public că a încercat în repetate rânduri să rezolve problema pensiilor, însă a rămas fără sprijinul premierului demis Florin Cîțu. Pentru a reuși să plătească pensiile în luna noiembrie, au fost sustrași bani din sumele prevăzute pentru alocațiile copiilor, a acuzat ministrul Muncii.

„Eu am spus lucrul acesta în fiecare zi în Guvern, dacă nu de mai multe ori pe zi. Am încercat să rezolv această chestiune instituțional, alături de premier și ministrul de Finanțe. Din nefericire, mi-a fost întoarsă inclusiv propunerea de Hotărâre de Guvern pentru că nu erau bani. Am fost nevoiți să luăm bani de la alocații pentru a plăti pensiile pentru luna noiembrie”, a spus Raluca Turcan.