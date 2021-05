Iulia și Salman sunt protagoniștii unei povești de dragoste ca în filmele de la Bollywood, de aproximativ 6 ani. Fosta vedetă de la Pro TV a părăsit România și s-a stabilit în India, alături de faimosul actor. Cei doi colaborează cu succes și în plan profesional. Fosta prezentatoare a emisiunii „Dansez pentru tine” a vorbit despre noul lor proiect în cadrul emisiunii „La Măruță”, relatează Libertatea. Este vorba despre o melodie din noul film al lui Salman Khan.

„Fac bine, am lansat deja noua piesă din film, Seeti Maar, și a făcut bine. De 6 zile a făcut 80 de milioane de vizualizări deja. Mă uit cum crește și nu se oprește. Piesa e din noul film al lui Salman Khan care urmează să se lanseze săptămâna viitoare”, a declarat Iulia gazdei Cătălin Măruță.

Românca și-a ajutat iubitul să exerseze coregrafia

De asemenea, Iulia Vântur a recunpscut că l-a ajutat pe iubitul ei să exerseze dansul din videoclip, întrucât coregrafia trebuia să iasă impecabilă.

„Actrița este foarte bună, îmi place de ea. Eu cânt piesa, dar nu sunt în videoclip. Filmele de la Bollywood sunt promovate așa, cu actorii din film în videoclipul piesei de pe coloana sonoră. Sunt situații deja prezentate în film. Ambii dansează bine. Salman Khan a exersat acasă cu mine, altfel cum crezi că o putea ridica pe actriță?”, a adăugat Iulia Vântur.

Iulia va reveni în curând în România

Originară din Iași, vedeta a comentat înfiorătoarea situație actuală din India, provocată de pandemie.

„Situația e dramatică aici în India, în fiecare zi aud de cineva care ajunge la spital. Am o prietenă, e în spital și are nevoie de oxigen. Sper să se rezolve lucrurile așa, ușor”, a mai spus vedeta. Ea a mărturisit că a încercat să vopsească ouă de Paște, doar că nu prea a reușit. „Am încercat să fac ouă vopsite natural, dar nu au ieșit prea bine. Am încercat să fac ca acasă, nu a mers. Până la urmă am vopsit ouăle cu vopsea acrilică. Voi veni în curând acasă”.