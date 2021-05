Ea a declarat că a lansat o nouă piesă din film, numită „Seeti Maar”, care se bucură de un mare succes. Lansată în urmă cu o săptămână, melodia are deja aproape 2 milioane de vizionări pe Youtube.

„Mă bucur că oamenii apreciază piesa mea, mai ales că situația în India este una grea. În fiecare zi aud pe cineva apropiat… chiar mai devreme vorbisem cu o prietenă care e în spital, e pe oxigen. E traumatizant să vezi persoane apropiate într-o astfel de situație. E foarte greu. Să sperăm că se vor rezolva lucrurile”, a dezvăluit Iulia Vântur.

De peste trei luni se află în izolare în India

Cu toate că a sărbătorit Paștele departe de casă, fosta prezentatoare tv a mărturisit că „eu îi am pe părinți tot timpul lângă mine, adică în suflet” și că ține în permanență legătura cu familia ei din România.

Iulia Vântur s-a mutat în India acum cinci ani, pentru a fi împreună cu iubitul ei, starul indian Salman Khan. Vedeta a declarat că perioada de izolare pe care a petrecut-o acolo a fost grea și pentru ei, însă a găsit puterea de a trăi carantina cu zâmbetul pe buze.

„Sunt de trei luni jumătate în izolare deja. Am trecut prin multe stări. Inițial m-a încântat ideea de a avea două săptămâni libere, să fac tot ce nu reușeam pentru că nu aveam destul timp. Eram foarte pornită să văd filme multe, să citesc mult, să învăț lucruri noi. Nu am reușit să văd decât cinci filme în atâtea luni. După două săptămâni, nu am mai numărat zilele, am luat fiecare zi așa cum venea, acceptând că totul are un motiv și o lecție”, a declarat Iulia Vântur pentru Click!, în vara anului trecut.

India este a doua casă

Vedeta şi-a ocupat timpul cu mai multe activităţi: „Orele de muzică, practică vocală, să mă plimb în natură, să citesc, să învăț lucruri noi, să vorbesc cu oamenii dragi, cu prietenii. Singura modalitate de a fi în legătură cu lumea a fost internetul, platformele de socializare, Instagram, așa că am dedicat mai mult timp comunicării cu fanii mei, cu cei care-mi urmăresc paginile de socializare”.

Întrebată dacă se vede locuind toată viața în India, Iulia Vântur a răspuns: „Nu știu ce-mi va oferi viața, dar ultimii 4-5 ani mi i-am trăit integral aici, m-am obișnuit, India îmi este o a doua casă!”, scrie RomâniaTV.