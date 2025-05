Politica Sorin Grindeanu, interimar la PSD. Ciolacu își păstrează controlul după demisie







Update. Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a fost ales, în Consiliul Politic Naţional al PSD, preşedinte interimar al PSD, după demisia lui Marcel Ciolacu. El a primit 67 de voturi în timp ce contracandidatul său, Daniel Băluţă, a primit 14 voturi.

Marcel Ciolacu și-a depus oficial demisia din funcția de președinte al PSD. Fostul premier și-a depus mandatul în ședința Consiliului Politic Național al PSD, care se află în plină desfășurare la Vila Lac.

Demisia lui Ciolacu vine ca urmare a rezultatelor slabe ale PSD în ultimele alegeri. Imediat după primul tur al alegerilor prezidențiale, Acesta a demisionat din funcția de premier, iar acum și-a dat demisia din funcția de președinte PSD.

„Azi am făcut un pas dificil, dar necesar: mi-am încheiat mandatul de președinte al Partidului Social Democrat, cu inima plină de recunoștință și respect față de toți cei care mi-au fost alături în acest proiect. A fost o onoare să conduc partidul care a dus România în NATO. Partidul care a deschis ușile către Uniunea Europeană.

Partidul care a pus, recent, și ultimul punct pe harta integrării europene, prin intrarea în spațiul Schengen. Nicio altă forță politică din această țară nu are în istoria sa realizări legate atât de solid de progresul national. De aceea, PSD rămâne cel mai puternic brand politic românesc de care noi, social-democrații, și toți cei care ne susțin trebuie să fim mândri și de care să nu ne îndoim vreodată”, a spus fostul premier.

„Nu am vrut să facă rău țării mele”

Ciolacu a spus că nu a vrut niciodată să facă rău românilor și țării lor. Acesta a mai afirmat că a pus pe primul loc stabilitatea țării, chiar și atunci când a fost aspru criticat. El a recunoscut că au fost momente în care a greșit.

„Am trăit împreună ani plini. Am avut parte de succese, dar și de momente în care, cu siguranță, am greșit. Dar niciodată nu am vrut să fac rău țării mele și românilor. Asta a fost și va rămâne credința mea. Am pus pe primul loc stabilitatea țării și interesele cetățenilor, chiar și atunci când am fost criticat pentru compromisuri dificile.

Au fost decizii grele, dar necesare pentru a evita derapaje periculoase și pentru a păstra o direcție clară, europeană și democratică pentru țară, într-o perioadă cu război la graniță și multiple crize suprapuse. Dar astăzi este timpul ca alți colegi să preia conducerea.

Să ducă PSD mai departe, spre un partid modern, mai adaptat realității în care trăim, dar care să rămână aproape de oameni. Cei care vin trebuie încurajați și susținuți cu toate forțele. Viitorul acestui partid stă în mâinile celor care cred cu adevărat în valorile solidarității, echității și justiției sociale”, a transmis Ciolacu pe Facebook.

Cine îi va lua locul

În pregătirea Consiliului, liderii PSD au discutat luni, la Vila Lac, într-o întâlnire informală, la care Ciolacu şi-a anunţat colegii din partid că îşi depune mandatul de preşedinte al formaţiunii. Acesta a vrut să își dea demisia și după primul tur al alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024, dar s-a răzgândit.

După demisia lui Ciolacu, unul dintre prim-vicepreședinții Sorin Grindeanu sau Daniel Băluță vor prelua funcția de președinte interimar.