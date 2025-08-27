Social

e-Notariat: serviciile notariale, acum disponibile online pentru cetățeni și mediul de afaceri

e-Notariat: serviciile notariale, acum disponibile online pentru cetățeni și mediul de afaceriNotar. Sursa foto: Faccebook
Republica Moldova. Serviciile notariale devin mai accesibile pentru toți cetățenii, inclusiv pentru cei din diaspora, precum și pentru mediul de afaceri. Și asta odată cu trecerea lor în format digital, prin intermediul platformei e-Notariat. Guvernul a aprobat marți, 26 august, Conceptul Sistemului Informațional care va permite digitalizarea mai multor procese care vizează activitatea notarilor din Republica Moldova.

„Conceptul a fost elaborat în conformitate cu Legea privind informatizarea și resursele informaționale de stat. Acest lucru aliniază standardele notariale naționale la cele europene și internaționale. Acesta stabilește direcțiile pentru crearea cadrului normativ și tehnologic necesar dezvoltării unei platforme care să simplifice și să accelereze interacțiunile dintre notari, cetățeni și mediul de afaceri”, a explicat Veronica Mihailov-Moraru, ministra Justiției.

Veronica Mihailov-Moraru/ Sursa foto: gov.md

Autentificare, semnare și procesare online a actelor notariale

Noul sistem va permite autentificarea, semnarea și procesarea actelor notariale online. Utilizând tehnologii avansate de securitate, semnături electronice calificate și conexiuni directe cu registrele de stat. Sistemul va fi integrat în infrastructura guvernamentală MCloud. Lucru care va asigura schimbul automatizat de date între instituții, notari și beneficiari.

Digitalizarea activității notariale va facilita obținerea documentelor online din sistemele informaționale de stat. Astfel, eliminând necesitatea colectării lor pe suport de hârtie.

Astfel, cetățenii și mediul de afaceri vor avea acces mai rapid și mai sigur la acte notariale. Fiind reduse birocrația, costurile suplimentare de transport și timpul petrecut la ghișee. Pentru diaspora, platforma va permite accesul la servicii notariale de la distanță în condiții maxime de siguranță.

Notar

Notar. Sursa foto: Arhiva EVZ

Instrumente moderne pentru notari

De asemenea, notarii vor beneficia de instrumente moderne de lucru. Conectare în timp real la registre și acces rapid la baze de date, asigurând tranzacții sigure prin semnături electronice și verificarea avansată a identității.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Justiției în colaborare cu membrii Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru. De asemenea cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și al Fondului Mării Britanii pentru Buna Guvernare.

Proiecte speciale