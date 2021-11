„E lux și opulență”: O actriță din Las Fierbinți a dezvăluit totul despre condițiile în care trăiește. A primit un cadou care o va asigura pe viață

Luminița Bucur a vorbit, în emisiunea lui Cătălin Măruță, despre condițiile sale de trai. În locuința sa din Sectorul 2 din Capitală se simte cu adevărat „răsfățată”. „E lux și opulență”, a spus îndrăgita actriță din Las Fierbinți. Cu toate acestea, personajul pe care l-a jucat în serialul de comedie o duce mult mai bine decât ea.

Soția lui Brânzoi, invidiată de actriță

Soția lui Brânzoi, jucată de Luminița Bucur, are „tot confortul”, a spus actrița. „Are lemn, are apă caldă, are șosea. Măi, e trist și mi-am propus să iau partea bună a lucrurilor. Căldură nu am, dar poate vine”, a spus spus, râzând, Luminița Bucur.

Îndrăgita artistă a vorbit și despre „luxul și opulența” în care trăiește în locuința sa din Sectorul 2. Dacă personajul pe care îl joacă are parte de condiții minime de trai, Luminița Bucur face frigul în apartament.

Luminița Bucur face frigul în apartament

„În blocul meu există un flux de oameni care se mută, își schimbă locuința, bormașina e deja muzică de fundal. Acum am avut o lună, cum mi-a spus taximetristul, Mercurul a fost în retrograd în scorpion, în Octombrie au fost atâtea evenimente care au fost noaptea minții cum spre exemplu te duci acasă și n-ai apă caldă și căldură.

Acum ca să fiu un cetățean responsabil, nu obraznic, apă caldă am, cu căldura am rezolvat-o, mi-am luat un radiator. Locuiesc în sectorul 2, e lux și opulență”, a spus îndrăgita actriță din Las Fiebinți în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Luminița Bucur nu a plecat, însă, cu mâna goală din studioul gazdei sale. Vedeta s-a ales cu o atenție neașteptată, însă utilă și care o va ajuta să treacă peste condițiile nefavorabile ale vieții din Capitală. Cătălin Măruță i-a oferit în dar actriței mai multe perechi de șosete flaușate, de diverse culori, precum și o păturică groasă, numai bune pentru sezonul rece care amenință românii rămași fără căldură în case.