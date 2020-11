Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că Ludovic Orban nu mai este agreat de preşedintele Klaus Iohannis pentru un viitor mandat de premier, din cauza modului dezastruos în care gestionează pandemia de COVID.

Mai mult, Firea spune că a remarcat acest lucru în ultimul discurs avut de Iohannis, când președintele a vorbit despre măsurile care se impun pentru gestionarea pandemiei, şi a observat un detaliu: Orban nu ar mai fi în graţiile preşedintelui pentru un viitor mandat, dacă PNL câştigă alegerile parlamentare.

„Eu am reţinut o nuanţă la domnul preşedinte. A spus că domnul Orban rămâne prima opţine, dar nu şi ultima, aş adăuga eu, pentru că ar fi trebuit să spună ‘Da! Domnnul Orban va rămâne prim-ministru’. Dumnealui a nuanţat. Cine a avut urechi de auzit şi privire de analizat mimica domniei sale.

Eu spun că nu va fi domnul Orban prim-ministru în continuare, chiar dacă va avea PNL un scor mult mai bun, pentru că inclusiv în rândurile peneliştilor şi la palatul Cotroceni se discută deja despre foarte multele erori la guvernare ale domnului Orban, care s-a ocupat mai mult de campania electorală.

La locale avea grijă să facă declaraţii în legătură cu mine şi să spună ce va face el dacă va câştiga candidatul dreptei. S-a ocupat de locale, în loc de pandemie. Şi acum se ocupă tot de campania electorală şi mai puţin de pandemie, că vedem că a scăpat-o din mână”, a explicat Gabriela Firea la Antena 3

Firea a mai spus că în interiorul liberalilor se discută de alte variante pentru postul de premier, în eventualitatea în care liberalii vor câştiga alegerile parlamentare şi vor avea întâietate la propunerea unui nume de prim-ministru. Nicolae Ciucă, actualul ministru al Apărării, ar fi o variantă agreată, a mai spus Firea.

Miniștrii din umbră ai PSD

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit joi despre un Guvern din umbră pe care îl conturează deja partidul său.

Președintele PSD nu a exclus să fie el propunerea de premier, dar că vrea ca PSD să iasă din clișeul ca liderul formatiunii să fie si propunerea de premier. „E o decizie (alegerea propunerii PSD pentru functia de premier) pe care o sa o luam. Am vazut alti colegi la fel de pregatiti ca si propuneri foarte legitime. Nu cred in cliseul ca premierul trebuie sa fie neaparat presedintele partidului. Vreau sa iesim din aceste clisee”, a indicat el. Gabriela Firea a avansat recent 4 variante de premier PSD: Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Vasile Dîncu și Cristian Socol.

Rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş (UMFST), Leonard Azamfirei, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Educației, în timp ce la Sănătate PSD îl propune pe Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS. La Finanțe PSD ia în calcul să propună tot un specialist și nu un politician de carieră, o variantă fiind Cristian Socol. Anunțurile au fost făcute joi, într-un interviu la Libertatea, de către liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a spus că nu ar acceptă că Dacian Cioloș să fie iar premier. „A fost guvernul zero. Vrem să vedem și Guvernul minus? Știți că am luat zero fonduri guvernamentale în acel an”, a spus el, cu referire la cabinetul tehnocrat condus de Cioloș.

De asemenea, Ciolacu a exclus „orice dialog” cu PNL pe tema unui viitor guvern. „Exclud orice dialog cu PNL și sub nicio formă că dl Ludovic Orban să rămână, Doamne ferește, premier. Ar fi o catastrofă pentru toți românii”.