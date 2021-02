Dustin Diamond, celebrul actor Screech din serialul „Salvați de Clopoțel”, a murit la vârsta de 44 de ani. Decesul acestuia s-a produs luni dimineață. Dustin Diamond a fost diagnosticat cu cancer. Acesta a fost internat în spital la începutul acestui an, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a îi salva viața actorului, scrie TMZ.com.

„Celulele canceroase s-au răspândit rapid în corpul său. Dustin nu a suferit. Suntem recunoscători că durerile i-au fost alinate”, au spus apropiații săi.

„El face deja chimioterapie, așa că va rămâne acolo cel puțin încă o săptămână și abia apoi ar putea merge acasă. Pana saptamana viitoare, vom intelege mult mai bine severitatea starii sale si de ce tratamente va avea nevoie”, a declarat un apropiat al actorului, imediat după internare.

Nu este bine, nu este deloc bine. Va sta în spital pentru o vreme. Acum trece prin tratamentele specifice. Este dur, este foarte greu.

Trece prin multă durere, dar își păstrează totuși moralul. În acest moment, doar suferă. Are urcușuri și coborâșuri când este bine un minut, dar apoi poate suferi mult. Apar lacrimile. Este un moment atât de emoționant”, a mai spus acesta.

Dustin Diamond, actorul din serialul „Salvați de clopoțel”, a murit. A avut o carieră impresionantă

Dustin a început actoria încă din copilărie. Primul rol important a fost Samuel Screech Powers în „Saved By The Bell”, la 12 ani.

Serialul original a fost terminat la începutul anilor 1990, dar Dustin a apărut în diferitele sale continuări. Inclusiv în „Saved by the Bell: The New Class” și „Saved by the Bell: The College Years”

Mai târziu, el a format o trupă de metal cunoscută sub numele de Salty The Pocketknife. Actorul cânta la bas, dar grupul s-a despărțit ulterior din cauza dezacordurilor.

De-a lungul anilor, Dustin a apărut în mai multe emisiuni reality show, începând cu a 12-a serie a Celebrity Big Brother până la Celebrity Championship Wrestling de la Hulk Hogan.