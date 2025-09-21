Duș rapid, risc crescut. Lentilele de contact devin periculoase în apă

Chiar și câteva minute petrecute la duș pot transforma lentilele de contact într-un pericol pentru sănătatea ochilor. Apa – indiferent că provine din robinet, piscină, mare sau cadă cu hidromasaj – poate transporta bacterii care aderă la lentile și se fixează pe cornee, crescând riscul unor infecții severe.

Experții subliniază că purtarea lentilelor în astfel de condiții este o greșeală frecventă, dar cu posibile consecințe grave, mergând de la disconfort ocular până la pierderea vederii.

Specialiștii atrag atenția că lentilele moi sunt extrem de poroase și absorb apa foarte repede. În contact cu umezeala, acestea își pot modifica forma, ceea ce provoacă vedere încețoșată și senzații de disconfort.

Mai grav, ele devin un mediu ideal pentru dezvoltarea microorganismelor.

Un exemplu deosebit de periculos este Acanthamoeba, o bacterie capabilă să determine keratita cu același nume, o afecțiune oculară rară, dar agresivă.

„Această infecție poate cauza inflamația corneei și, în situații severe, poate duce chiar la pierderea vederii”, avertizează medicii oftalmologi.

Greșeala este frecventă, dar există pași simpli care pot limita daunele. Experții recomandă ca, imediat după duș, lentilele să fie scoase cu mâinile curate. Dacă sunt de unică folosință, trebuie aruncate.

În cazul celor săptămânale sau lunare, acestea trebuie verificate pentru eventuale deteriorări și, dacă sunt intacte, dezinfectate corespunzător înainte de reutilizare.

În plus, dacă apar roșeață persistentă, senzația de corp străin sau vedere încețoșată, este indicat consultul rapid la un optometrist.

„În perioada de recuperare, pacienții trebuie să evite purtarea lentilelor și să folosească ochelari și picături lubrifiante pentru a calma ochii”, precizează specialiștii.

Lista problemelor asociate cu acest obicei aparent banal este lungă.

Printre riscurile identificate se numără uscăciunea oculară, zgârieturi pe cornee, ulcere și infecții persistente. Semnele de alarmă includ secrețiile oculare, sensibilitatea crescută la lumină, mâncărimile și lacrimarea excesivă.

Medicii subliniază că prevenția este cea mai sigură metodă.