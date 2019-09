„Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor!”, a spus Monica Melencu

Monica Melencu, mama Luizei, fata dispărută la Caracal a fost amendată de către DIICOT pentru că nu s-a prezentat pentru a oferi al doilea set de probe ADN. La România TV, mama Luizei a afirmat, joi seară, că nu mai are încredere în instituţiile statului.

„Dincă mi-a luat fata, DIICOT îmi ia banii! Să mă ia şi pe mine Dincă, ca să pot să le plătesc banii procurorilor!”, a spus Monica Melencu

Monica Melencu a explicat şi de ce nu mai are încredere în instituţiile statului.

„În şase luni, de când a dispărut Luiza, ce adevăr am aflat? Mi-e ruşine că trăiesc în România! Trei luni şi jumătate m-am dus la porţile DIICOT şi mi-au spus că n-au nicio pistă. Ce încredere să mai am eu în DIICOT? Nu mai am nicio întredere”, a spus Monica Melencu.

De asemenea, avocatul familiei Melencu, Tonel Pop, a afirmat că DIICOT pune presiune pe familia Luizei şi o hărţuieşte, neexcluzând ideea ca DIICOT să-i fi deschis dosar penal şi bunicului Luizei, pentru faptul că n-ar fi lăsat-o pe fiica sa să dea probe ADN. „Au dat amendă 5.000 de lei unei familii cu venituri modeste. Vor să-i execute silit, să le vândă roşiile, găinile din curte, care şi aşa nu-s crescute prea mari…”, a spus avocatul Tonel Pop.

