În ciuda faptului că mama copiilor implicați a încercat să îi acorde primul ajutor, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Bărbatul era membru Pro România și liderul formațiunii, Victor Ponta, a anunțat că a anulat Școala de Vară a partidului pe fondul tragediei. Tragedia survine la doar câteva ore după un membru PSD a murit pe litoralul românesc din cauza unui infarct.

„Suntem toti socati si devastati din cauza tragediei care a avut loc azi la Olimp / suntem alaturi de familia si prietenii colegului nostru cu adevarat erou – care azi si-a sacrificat viata pentru a salva doi copii ( nu erau copii sai nici macar nu ii cunostea – pur si simplu i-a vazut in pericol si, alaturi de Octavian , un alt coleg al nostru la fel de curajos, le-a sarit in ajutor)! Am anulat imediat toate evenimentele pe care le mai aveam programate in cadrul Scolii de Vara a tinerilor ProRomania / ne dorim ca Dumnezeu sa il primeasca pe colegul nostru erou – si noi toti sa invatam ce este bun din sacrificiul lui! Dumnezeu sa il odihneasca”, a scris Ponta pe Facebook.

Te-ar putea interesa și: