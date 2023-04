După 19 ani de calvar în instanțe, fostul șef al Finanțelor Bihor a fost achitat definitiv de Înalta Curte

Stresul, cariera, toate neajunsurile care au decurs din momentul 2004 nu pot fi reparate absolut de nimeni. Nu am nici o satisfacție pentru daune și reparații morale cât timp totul s-a întâmplat în afara legilor, a Codului de procedură penală. DNA a ținut cu dinții de acest proces, astfel că am ajuns să fiu achitat după trei ani de la sentința CEDO care a constatat că mi-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil>, a declarat Ioan Lascău pentru bihorjust.ro după pronunțarea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Fostul șef al Finanțelor Bihor a rememorat momentele prin care a trecut din martie 2004 până în aprilie 2023,din momentul în care fostul procuror Moldovan de la DNA Oradea i-a deschis un dosar penal folosindu-se de problemele juridice pe care le avea un cunoscut om de afaceri, a obținut un autodenunț de la acesta prin care spunea că i-ar fi făcut diverse favoruri șefului Finanțelor Bihor constând în material de construcții și în intrări gratuite la piscina hotelului din Băile Felix, pentru a-l ajuta să-și eșaloneze datoriile la stat. < A început o perioadă oribilă. Știind că nu am nici o șansă să mă apăr și că erau interese să fiu executat am cerut și am obținut transferul dosarului la Bucureti, la structura centrală a DNA.

Aceasta m-a găsit nevinovat și pe 7 iunie 2004 a ordonat scoaterea de sub urmărire penală și repunerea în drepturi, fiindcă eu eram suspendat din poziția de director al Finanțelor. De la acea dată am fost <sfătuit> că ar fi mai bine să nu mai profesez la conducerea Finanțelor Bihor, astfel că am fost numit consilier de stat pe integrare europeană în cadrul Ministerului Finanțelor>, spune Ioan Lascău. Plecarea la București s-a datorat faptului că incomoda niște oameni de afaceri potenți. <În paralel cu activitatea am continuat investigația și aveam toate documentele pentru sumele uriașe datorate statului, eram pe punctual de a le da lovitura, cum s-ar spune, însă ei au aflat și mi-au dat ei lovitura.

Achitat după 19 ani de chin prin instanțe

Astfel că, în 17 octombrie 2004, procurorul Moldovan a obținut un alt denunț cum că ar fi făcut trafic de influență pentru un alt om de afaceri bine poziționat financiar. <Am fost dus la Curtea de Apel Oradea și am primit mandat pe 30 de zile. Cu această ocazie a fost redeschis dosarul cu autodenunțul omului de afaceri din Băile Felix, l-a preluat DNA Oradea și nu l-a mai dat la structura centrală. Echipa Moldovan, Surducan, Sigartău și Cheregi mi-au făcut un dosar cu șapte capete de acuzare, toate infracțiunile economice, numai de viol nu m-au acuzat: efectuarea de operațiuni incompatibile, abuz în serviciu, instigare la evaziune financiară, bancrută frauduloasă…Am solicitat, în mai 2005, Înaltei Curți strămutarea dosarului la orice instanță de la Curtea de Apel Oradea, deoarece aici erau interese mari și eram, practic, condamnat. ÎCCJ a înțeles perfect dedesubturile și am obținut transferul la Brașov, la Tribunalul Brașov, apoi la Curtea de Apel Brașov. Aici am avut parte de procese absolute corecte, DNA a făcut apel la decizia de achitare a Tribunalului, dar în 2010, după 5 ani de procese am obținut achitare la cele două instanțe.

Decizia Curții de Apel Brașov a fost atacată cu recurs la Înalta Curte de către DNA și chiar dacă două instanțe mă achitaseră și ICCJ putea cel mult să retrimită spre redudecare dosarul, fără a administra noi probe, am primit o condamnare de 3 ani, în martie 2013. Am executat pedeapsa dar între timp am sesizat și CEDO în 2013 fiindcă era flagrant, conform art 6 mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. ÎCCJ nu putea doar reinterpreta probele fără a administra noi probe.

În 2020 , CEDO a admis plângerea în procesul Lascău contra României, iar decizia Curții Europene era clară: mi s-a încălcat dreptul la un proces echitabil. După publicarea hotărârii CEDO în Monitorul Oficial, am cerut revizuirea dosarului, iar în martie 2021 un complet de 3 judecători de la ÎCCJ a admis revizuirea, a desființat decizia ÎCCJ de condamnare la 3 ani, dispunând rejudecarea procesului în stadiul de recurs. Din martie 2021 până în ianuarie 2023 s-a rejudecat procesul de care DNA a ținut cu dinții invocând tot felul de motive și cerând suspendarea pe motiv de prescripție și sesizarea Curții Uniunii Europene. A fost un proces corect, toate cererile DNA au fost respinse, iar din ianuarie 2023 până pe 25 aprilie 2023 ICCJ a fost în pronunțare, dată de la care a dispus achitarea>, ne-a povestit Ioan Lascău calvarul prin care a trecut.

Ce au spus magistrații

Detalii soluţie: Respinge, ca nefondat, recursul formulat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupție – Structura Centrală împotriva deciziei penale nr. 25/Ap din 28 februarie 2012 pronunţată de Curtea de Apel Braşov – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, în dosarul nr.7/62/2005, privindu-l pe intimatul inculpat Lascău Ioan. Menţine dispoziţia de achitare a inculpatului Lascău Ioan (cu date de stare civilă), pentru infracţiunea de luare de mită prevăzută de art.254 alin.1, 2 din Codul penal anterior cu referire la art.1 lit. a,c şi art.6 din Legea nr.78/2000 (punctul 4 din rechizitoriu). Constată că inculpatul Lascău Ioan a executat pedeapsa principală de 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit.a teza a II-a, b şi c din Codul penal anterior pe o durată de 2 ani, în mod legal.

Dispune restituirea către inculpatul Lascău Ioan a sumei confiscate de 34.954 lei (RON), achitate cu avizul de plată nr. 530109249905 din data de 22.03.2013 emis de Administrația Finanțelor Publice a Municipiului Oradea. Cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea recursului parchetului rămân în sarcina statului. Onorariile parţiale cuvenite apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru intimatul inculpat, în cuantum de câte 170 de lei, se plătesc din fondul Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25 aprilie 2023.