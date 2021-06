Decizie surprinzătoare luată de Miki de la K-pital, o formație de mare succes în muzica autohtonă în anii 2000. După 18 de ani de relația cu iubitul ei, Răzvan, Miki a decis să oficializeze povestea de dragoste. Așa că cei doi s-au căsătorit, civil, de curând, după cum anunță siteul retetesivedete.ro.

Miki de la K-pital s-a căsătorit după 18 ani de relație cu Răzvan

Cei doi s-au logodit anul trecut și au devenit soți și soție, acum, pentru a putea deveni nașii unui cuplu format din doi foarte buni prieteni, mai spune sursa citată. Căsătoria civilă a avut loc în comuna Crevedia, acolo unde cei doi au în proprietate o locuință. „Ne-am cununat în Crevedia, am avut doar nașii cu noi, doctorul Bogdan Dimitrie Niculae, cu nevasta lui Marina, pe care îi cunosc de 16 ani! O să facem mai multe seri cu petreceri la noi acasă pentru că avem mulți prieteni!”, a anunțat Miki.

Ea nu a purtat o rochie de mireasă, ci ales o ținută roz, vaporoasă, iar mirele a ales un costum de culoare maro-muștar, pe care l-a asortat cu o cravată cu buline. „Rochie de mireasă am mai îmbrăcat odată și nu mai sunt curioasă pentru că nu o rochie te face fericită!”, a mai povestit fosta componentă a trupei K-pital.

Marea problemă a cuplului are legătură cu copiii

Un motiv de tristețe pentru cei doi este legat de faptul că, deși și-au dorit să devină părinți, nu au reușit acest lucru. „Ne-am dorit copii, dar Dumnezeu văd că a decis să nu avem. În viața asta nu avem copii, dar poate vom avea în altă viață, dacă ne vom reîntâlni. Deocamdată, avem animăluțe și sunt ca niște copii.

Doar că nu vorbesc, dar sunt cam la fel. Toate animăluțele mele, patru câini, sunt de pe stradă. Le-am adoptat, le-am găsit, ba abandonate, ba lovite de mașină. Toți cățeii mei sunt maidanezi și mai am o pisică birmaneză, pe care am primit-o de la Mirela Vescan, acum 14 ani. Am mai avut încă șase câini pe care i-am dat spre adopție. Și tot felul de alte animăluțe pe care le am prin curte: guguștiuci, șoareci de câmp, șerpi, de toți avem grijă.”