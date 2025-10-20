Dumitru Matcovschi, între legendă și omagiu. 86 de ani de la nașterea poetului renașterii basarabene

Republica Moldova. Dumitru Matcovschi, una dintre cele mai luminoase conștiințe ale literaturii basarabene și un pilon al Mișcării de Renaștere Națională, ar fi împlinit astăzi 86 de ani. Poet, prozator, dramaturg și academician, el s-a născut la 20 octombrie 1939, în comuna Vadul-Rașcov, județul Soroca (astăzi raionul Șoldănești), și s-a stins din viață în iunie 2013, la vârsta de 73 de ani.

Scrierile sale au rămas o veritabilă mărturie a luptei pentru identitatea românească din Basarabia, dar și un simbol al demnității și curajului de a spune adevărul într-o epocă a tăcerii impuse.

Matcovschi a debutat editorial în 1963 cu placheta de versuri Maci în rouă, iar doar câțiva ani mai târziu, în 1969, publică volumul Descântece de alb și negru, carte interzisă imediat după apariție de cenzura sovietică, fiind considerată „subversivă”. Versurile sale, pline de simboluri naționale și încărcate de spirit românesc, au fost privite cu suspiciune de regimul de atunci.

Chiar dacă volumul a fost retras, autorul nu a renunțat la crezul său literar. În deceniile următoare, Matcovschi a editat peste 50 de volume de poezie, proză și dramaturgie, între care Melodica, Grîul, Axa, Poetul și balada, Veșnica toamnă, Bătuta sau Focul din vatră.

Poezia lui Dumitru Matcovschi a trecut dincolo de paginile cărților și a ajuns pe buzele oamenilor prin muzică. Versurile sale au fost puse pe note de compozitori precum Ion și Petre Teodorovici, Eugen Doga, Mihai Dolgan, Constantin Rusnac și Mircea Oțel, devenind adevărate imnuri ale renașterii naționale. Cântecele inspirate din creația sa au fost fredonate în anii ‘80 și ‘90 de generațiile care au crezut în revenirea la limba și valorile românești.

În mai 1989, poetul a fost victima unui grav accident rutier, soldat cu răni grave la cap și o comă care a durat aproape jumătate de an. Mulți contemporani au considerat incidentul o tentativă de eliminare fizică a scriitorului, aflat în acea perioadă în centrul mișcării de redeșteptare națională. Chirurgul care l-a operat pe creier a declarat ulterior că supraviețuirea sa a fost o adevărată minune.

Dumitru Matcovschi s-a stins din viață pe 26 iunie 2013 și a fost înmormântat cu onoruri militare în satul său natal, Vadul-Rașcov. În semn de recunoștință, în anul 2019, bustul său a fost amplasat pe Aleea Clasicilor din Chișinău, alături de marii scriitori ai literaturii române.

Moștenirea lui Matcovschi rămâne vie prin cărțile, piesele și cântecele care au hrănit spiritul unei națiuni. Poetul a lăsat în urmă nu doar o operă monumentală, ci și o lecție de verticalitate, demnitate și iubire necondiționată față de neam.