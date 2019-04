Dumitru Dragomir pariază pe miliardarul Bulgariei. „Vasil Bojkov e un Gigi Becali, dar mai pricopsit”

Ioan Becali va lucra cu patronul lui Levski Sofia, la gruparea bulgară, pe care vrea să o transforme în campioană. Motivul pentru care fostul impresar nu s-a mai implicat în fotbalul mioritic l-a dezvăluit „Corleone”.





Eliberat condiționat anul trecut, Ioan Becali (67 de ani) s-a reorientat către fotabal. Fostul impresar a ales, în schimb, să se mute în curtea vecinilor bulgari. Noua etapă a lui Giovanni Becali este Levski Sofia, una dintre echipele de renume din Bulgaria, dar care a fost preluată recent de un personaj controversat.

Prietenie veche

Astfel, Becali va lucra alături de o cunoștință mai veche de-a sa, Vasil Bojkov (63 de ani), cel care are afaceri în domeniul gamblingului. Acesta din urmă s-a mutat, așadar de la ȚSKA Sofia, la rivala Levski, supranumită și „Echipa poporului”. Relația de prietenie dintre Bojkov și Ioan Becali a prins rădăcini în anii ’90, ba chiar în perioada petrecută după gratii, Becali a fost vizitat de Bojkov la închisoare.

În momentul de față, omul de afaceri bulgar are o avere colosală, de circa un miliard și jumătate de dolari. Potrivit gsp.ro, miliardarul bulgar este poreclit „Craniul” și, printre altele, deține o colecție privată extraordinară de obiecte tracice. „Doi prieteni foarte bogați din Bulgaria, care abia au cumpărat Levski Sofia, au venit pur şi simplu cu avionul privat la Băneasa, s-au dus nepoţii mei cu Dragoş (n. red - Dragoş Sârbu), i-au luat şi au venit la Slobozia. Şi am vorbit la geam, că aveam regim închis. A fost o plăcere extraordinară şi nişte prieteni care m-au şi întrebat dacă am nevoie de bani, de un milion, de două, de trei”, declara, recent, Ioan Becali la Digi Sport.

La Levski, firma „Becali Management Consulting”, deținută de Ioan și Victor Becali, se va ocupa de managementul sportiv și, printre altele, va negocia transferurile pe care urmează să le facă fosta campioană a Bulgariei.

„A ales Bulgaria pentru că acolo nu e DNA”

Departamentul de scouting va fi condus de Bogdan Pătraşcu, fostul mijlocaș al lui Dinamo. Pentru a o readuce pe Levski în fruntea fotbalului bulgar, Giovanni Becali le-a promis jucătorilor salarii pe măsură. „Vom face tot posibilul pentru a o ajuta pe Levski să devină campioană. Vom aduce jucători tineri, care nu costă mult. Salariile nu vor fi mai mari de 25-30.000 de euro pe lună”, a spus Ioan Becali, citat de Sportal.bg.

Contactat de „Evenimentul zilei”, Dumitru Dragomir, apropiat deal lui Vasil Bojkov, a comentat despre acesta, dar și de ce a ales Ioan Becali să lucreze în afara fotbalului românesc. „Bojkov este un tip foarte inteligent, foarte serios și multi miliardar. Când l-am cunoscut, și am mers la el cu Giovanni, avea vreo 7 avioane... Iubește arta... Bojkov e un fel de Gigi Becali, dar mai pricopsit, cu mai mulți bani. Giovanni a ales să meargă la Levski pentru că în Bulgaria nu exista DNA, ca la noi, să bage oameni nevinovați la pușcărie. De ce să mai stea în fotbalul românesc? Nu mai investește nimeni în fotbalul de la noi”, ne-a declarat fostul președinte al LPF.

Atentie, PENSIONARI! Se modifica pensiile! Anunt de ultima ora! Cati bani vei lua in functie de unde ai lucrat

Pagina 1 din 1