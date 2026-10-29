Un dulap din Pompei, păstrat sub ruinele orașului antic de la erupția Vezuviului din anul 79 d.Hr., a scos la iveală obiecte de machiaj, un colier cu cel puțin 24 de amulete și 38 de monede de bronz. Descoperirea oferă indicii despre viața cotidiană a locuitorilor și despre obiectele personale pe care aceștia le foloseau înainte ca orașul roman să fie acoperit de material vulcanic.

Dulapul a fost identificat în casa lui Cornelius Maximus, într-o zonă centrală a orașului antic din sudul Italiei. Deși fațada clădirii fusese descoperită în 1912, cercetările recente au permis examinarea unor încăperi din interior, unde arheologii au găsit obiecte păstrate timp de aproape două milenii.

Printre descoperiri se numără o pensetă, o spatulă folosită pentru amestecarea pigmenților cosmetici, o sticluță de parfum din sticlă și un vas destinat arderii substanțelor aromatice. Aceste obiecte indică utilizarea produselor cosmetice și a parfumurilor în gospodăria romană.

Arheologii au mai identificat o lampă din bronz, vase din bronz, sticlă și ceramică, precum și o carafă decorată cu un motiv asemănător solzilor de pin. Inventarul include și greutăți din plumb, care ar fi putut fi folosite într-o activitate comercială. Acestea erau păstrate într-o cutie din lemn, din care s-au conservat doar urme.

Obiectele conturează imaginea unei gospodării în care se îmbinau activitățile casnice, preocuparea pentru aspectul personal și, posibil, anumite activități economice.

Una dintre cele mai interesante piese este un colier alcătuit din cel puțin 24 de amulete mici, realizate din materiale diferite: faianță, os, pastă de sticlă și cristal de stâncă.

Amuletele reprezintă zei, mâini, picioare, conuri de pin și ciorchini de struguri. Colierul era păstrat într-un săculeț de pânză, în interiorul dulapului.

În lumea romană, astfel de obiecte erau cunoscute sub numele de crepundia. Ele erau oferite frecvent copiilor, având atât un rol protector, potrivit credințelor vremii, cât și unul practic: sunetele produse de amulete puteau ajuta adulții să observe mișcările copilului.

Unele dintre aceste obiecte erau păstrate și după copilărie, ca amintiri personale. În cazul descoperirii din Pompei, nu se poate stabili cu certitudine cine a purtat colierul sau dacă acesta a aparținut femeii asociate cu inventarul dulapului.

În dulap, cercetătorii au găsit și 38 de monede de bronz, depozitate într-un coșuleț împletit din fibre vegetale. Prezența lor sugerează că locuitorii nu au reușit să recupereze toate bunurile înainte ca erupția să distrugă orașul.

Soarta persoanelor care au locuit în casă rămâne necunoscută. Arheologii nu au stabilit dacă acestea au reușit să fugă sau dacă au murit în timpul catastrofei. Descoperirile din Pompei arată că unele persoane au revenit ulterior în zona ruinelor pentru a căuta obiecte recuperabile, însă nu există suficiente dovezi pentru a lega un astfel de comportament de proprietarii acestei locuințe.

„Nu putem reconstitui cu certitudine identitatea persoanei care a locuit în casă, dar aceste fragmente ne apropie de viața ei de zi cu zi”, a declarat Gabriel Zuchtriegel, directorul Parcului Arheologic din Pompei, potrivit informațiilor publicate despre descoperire.

Picturile fine de pe pereții încăperii sugerează că locuința aparținea unei gospodării cu resurse suficiente pentru a decora interiorul. Casa se afla în apropierea uneia dintre principalele străzi ale orașului. La momentul erupției, în clădire se desfășurau lucrări.

Într-o amforă aflată la mansardă au fost descoperite și scheletele a cel puțin doi șoareci de pădure tineri. Specia trăiește în mediul natural și în grădini, dar poate pătrunde în poduri și spații de depozitare în căutarea hranei. Prezența animalelor adaugă un alt detaliu despre mediul în care se desfășura viața cotidiană în locuință.

Nu este prima dată când săpăturile din Pompei scot la iveală obiecte asociate vieții personale. În 2019, într-o cutie din lemn descoperită în Casa Grădinii, arheologii au identificat oglinzi, fragmente de colier și amulete.

Aceste artefacte contribuie la documentarea unor aspecte ale vieții private care sunt mai greu de reconstituit doar din arhitectură, picturi sau inscripții. Obiectele de uz personal pot oferi informații despre obiceiuri, credințe și statut social, fără ca identitatea proprietarilor să poată fi întotdeauna stabilită.