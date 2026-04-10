Duel Sinner - Zverev în prima semifinală a turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo

Jannik Sinner și Alexander Zverev. Sursa foto: colaj EVZ
Jannik Sinner și Alexander Zverev s-au calificat în prima semifinală a turneului ATP Masters 1000 de la Monte Carlo, după victorii în sferturi.

Turneul ATP Masters 1000 de la Monte Carlo propune o semifinală de nivel înalt, după ce Jannik Sinner și Alexander Zverev au reușit vineri calificarea în penultimul act al competiției desfășurate pe zgură.

Sinner, ocupantul locului 2 în clasamentul ATP, a obținut calificarea după o victorie în două seturi, 6-3, 6-4, în fața lui Félix Auger-Aliassime. Italianul a controlat momentele importante ale jocului și a confirmat revenirea într-o semifinală de turneu major după o perioadă solicitantă din punct de vedere fizic.

De partea cealaltă, Zverev a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de brazilianul João Fonseca, într-un meci intens, încheiat cu 7-5, 6-7, 6-3. Germanul continuă astfel seria rezultatelor solide din turneele de categorie Masters 1000, bifând a treia semifinală consecutivă după Indian Wells și Miami.

Sinner – Zverev, prima semifinală de la Monte Carlo. Ce a declarat italianul

La finalul partidei cu Félix Auger-Aliassime, Jannik Sinner s-a declarat mulțumit de faptul că a revenit în semifinalele turneului de la Monte Carlo.

A fost un meci foarte greu. Știam că trebuie să mă îmbunătățesc în anumite aspecte. Serviciul nu este încă acolo unde mi-aș dori să fie, dar, per ansamblu, sunt foarte fericit. Ieri eram foarte obosit. M-am recuperat foarte bine în timpul nopții. Să vedem ce ne așteaptă mâine, dar, în orice caz, sunt foarte fericit că m-am întors în semifinale”, a spus Sinner, după calificare.

Zverev, pregătit de încă un meci echilibrat, cu Sinner, în semifinale

De cealaltă parte, Alexander Zverev a vorbit despre dificultatea tranziției către sezonul de zgură, după un meci lung și echilibrat împotriva tânărului său adversar, brazilianul João Fonseca.

Este prima săptămână pe zgură pentru noi toți, așa că nu va fi ușor”, a declarat Zverev după victoria obținută în două ore și 41 de minute.

