Dublura lui Elon Musk a fost suspendat de pe versiunile chineze ale TikTok și Twitter

Suspendat de pe platformele chineze

Pagina lui Ma pe versiunea internațională a TikTok, unde este cunoscut sub numele de utilizator „Elong Musk”, era încă activă. Ma are peste 239.000 de urmăritori pe platformă, cu aproximativ 3,9 milioane de aprecieri la videoclipurile sale.

„Toate videoclipurile pe platformă sunt portate, am doar TikTok.”, scria în descrierea profilului de pe pagina TikTok a lui Ma. Ma a devenit viral pentru prima dată pe Douyin în noiembrie 2020 pentru videoclipuri care păreau să arate o asemănare izbitoare cu Elon Musk. Mai târziu, el i-a atras atenția lui Musk când CEO-ul Tesla a glumit ca răspuns la un clip al lui Ma, că și el ar putea fi „parțial chinez”.

Elon Musk vrea să-l cunoască pe Ma

Ulterior, Ma a încărcat mai multe videoclipuri pe TikTok, inclusiv unul în care și-a exprimat părerile cu privire la achiziția populară de Twitter de către Musk. În acest clip, el arată încântat către o imprimare a pictogramei Twitter, numind-o „pasărea mea!” Cel mai recent videoclip al lui Ma pe TikTok este o compilație de fotografii cu el pozând în fața unui Tesla, subtitrând: „Vreau să-mi duc fratele la o plimbare cu Tesla mea! #elonmusk #tesla”.

Popularitatea lui Ma l-a determinat mai târziu pe CEO-ul Tesla să spună că ar dori să o cunoască pe Ma în persoană. „Mi-ar plăcea să-l cunosc pe acest tip (dacă este real)”, a scris Musk pe Twitter. „Greu de spus cu deepfake-urile din aceste zile”. „Sunt aici. Îmi doresc foarte mult să te văd și eu! Te iubesc, ești eroul meu”, a scris Ma ca răspuns miliardarului într-o postare pe Weibo, potrivit Business Insider.