Mama lui Elon Musk, mai tare decât fiul. Gestul care a propulsat-o pe prima pagină a revistelor nu are legătură cu miliardarul

Maye Musk iubește să pozeze, în ciuda vârstei sale înaintate. Lipsită de complexe, femeia vrea să transmită un mesaj tuturor celor care nu au încredere în corpul lor.

„Când femeile merg la plajă, suntem oarecum reţinute în privinţa corpului nostru, dar bărbaţii nu au nicio problemă şi se vor plimba oricum. Chiar dacă arată groaznic, nu le pasă. Cred că nu trebuie să ne pese atât de mult”, a spus Maye Musk, într-un interviu acordat pentru People.

Cariera de model a Mayei Musk a început încă de când avea 15 ani și locuia în Africa de Sud. În anul 1969, ea se califică în finala Miss Africa de Sud 1969, dar ajunge să fie populară abia la vârsta de 63 de ani, când decide să pozeze nud pentru Time. Doi ani mai târziu apare în videoclipul piesei „Haunted” a lui Beyonce, fapt ce a dus la creșterea notorietății sale.

„Nu am crezut niciodată că vârsta va fi o problemă. În calitatea mea de dietetician şi om de ştiinţă, consider că vârsta nu este o problemă”, a declarat Musk pentru Sports Illustrated, care vrea să transmită un mesaj tuturor femeilor: „Sunt fericită că oamenii mă provoacă la discuţii despre vârstă şi despre cum să te simţi bine cu tine la orice vârstă. De asemenea, sunt foarte mândră că pot transmite un mesaj femeilor din lume, să urmărească să fie fericite, să facă lucruri care le plac, să se antureze cu oameni buni, să fie amabile cu toată lumea, pentru că nu ştii niciodată unde şi cum ajungi. Chiar trăiesc cea mai bună perioadă a vieţii şi nu m-am aşteptat niciodată la asta”, a transmis Maye Musk, conform Adevărul.

I am so excited to be on the cover of @si_swimsuit at the age of 74. It’s about time!😉

You can buy your copy of #SISwim22 on May 19th!

If you want to see more pics, interview and videos online, click on https://t.co/C5w9BRwmpE 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/mWY4pqesle

— Maye Musk (@mayemusk) May 16, 2022