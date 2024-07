International Dronele vor cădea ca muștele. Militarii sud-coreeni se dotează cu cea mai performantă armă laser







Firma sud-coreeană Hanwha Aerospace a început producția a unei noi arme laser anti-aeriene. Așa a anunțat Administrația Programului de Achiziții pentru Apărare (DAPA) de la Seul.

DAPA a declarat că începutul producției urmează unui contract semnat cu Hanwha Aerospace. Dispozitivul se cheamă „Armă Laser pentru Apărare Aeriană Block-I”. El va intra cât de curând în dotarea Forțelor Armate ale Republicii Coreea (RoK). Conform contractului, livrările sistemelor vor începe chiar anul acesta.

Laser ieftin

Un purtător de cuvânt al DAPA a declarat că livrările sistemului Block-I se vor încheia în 2026. Purtătorul de cuvânt a spus că valoarea contractului este de 70 de milioane USD. El nu a dezvăluit numărul sistemelor care vor fi livrate.

„Această armă anti-aeriană cu laser (Block-I) este un concept nou. Ea neutralizează țintele prin iradierea directă cu un laser generat dintr-o fibră optică”. „Sistemul poate lovi precis vehicule aeriene fără pilot (UAV) și multicoptere la distanță scurtă.”

DAPA a spus că sistemul Block-I este „silențios, nu necesită muniție. Avantaj: el poate fi operat doar cu electricitate.”

Spectaculos, costul unei singure trageri este de aproximativ 1,45 USD.

„În plus, dacă puterea va fi îmbunătățită în viitor, va juca un rol decisiv pe câmpul de luptă al viitorului. Sistemul va fi capabil să doboare aeronave și rachete balistice,” a notat DAPA.

Dezvoltarea sistemului Block-I a început în 2019. Agenția pentru Dezvoltare în Apărare (ADD) a DAPA a condus proiectul. Hanwha Aerospace a fost selectată ca partener pentru dezvoltare și producție.

Ce este laserul

Laserul este un dispozitiv optic care generează un fascicul coerent de lumină. Termenul laser provine din limba engleză fiind acronimul LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation („amplificarea luminii prin stimularea emisiei de radiație”). Denumire construită pe modelul termenului MASER - Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation („amplificarea microundelor prin stimularea emisiei de radiație”). Asta reprezintă un dispozitiv funcționând în domeniul microundelor.