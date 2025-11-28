Drone misterioase deasupra bazei germane. Soldații ucraineni, surprinși în plină instruire

Mai multe drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din apropierea orașului german Rostock, unde erau instruiți soldați ucraineni, un incident care a avut loc în luna octombrie, dar a ieșit la lumină abia acum, potrivit cotidianului Der Spiegel.

Autoritățile germane investighează în prezent circumstanțele apariției dronelor, dar detalii suplimentare nu au fost făcute publice.

Ministerul de Interne al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară a confirmat că incidentul a avut loc, însă a refuzat să ofere informații suplimentare, invocând investigația aflată în desfășurare.

Potrivit comunicatului, ministerul „a confirmat incidentul, dar a refuzat orice alte comentarii, invocând investigația aflată încă în desfășurare.”

Conform Der Spiegel, apariția celor patru drone deasupra bazei militare a avut loc pe 13 octombrie 2025. Nici armata, nici poliția nu au reușit să le neutralizeze, însă autoritățile investighează persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită, pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalații militare considerate a prezenta un risc de securitate.

Ziarul german menționează că „persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită sunt în prezent investigate pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalații militare de natură să prezinte un risc de securitate.”

Incidentul de la Rostock survine într-o perioadă în care Germania și alte state europene care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia au raportat numeroase apariții de drone suspecte, în special în proximitatea facilităților militare și aeroporturilor.

Experții notează că astfel de incidente ridică probleme de securitate și obligă autoritățile să monitorizeze mai atent traficul aerian neautorizat în zone sensibile.

Rusia a comentat aceste apariții, respingând acuzațiile europene și calificându-le drept „isterie”, acuzând că astfel de afirmații sunt „nefondate și nesusținute de probe”.

Aceste declarații au fost făcute în contextul unei tensiuni crescute între statele europene și Moscova pe tema sprijinului militar acordat Ucrainei.

Autoritățile germane continuă investigațiile pentru a stabili cine se află în spatele înregistrării dronelor și pentru a evalua potențialele riscuri la adresa securității.

Oficialii nu au furnizat un termen pentru finalizarea anchetei, iar detaliile privind eventualele măsuri luate pentru prevenirea unor incidente similare nu au fost făcute publice.

Acest incident evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile europene în monitorizarea zonelor sensibile și subliniază importanța supravegherii stricte a spațiului aerian în contextul conflictului din Ucraina și al tensiunilor internaționale.