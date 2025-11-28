International

Drone misterioase deasupra bazei germane. Soldații ucraineni, surprinși în plină instruire

Comentează știrea
Drone misterioase deasupra bazei germane. Soldații ucraineni, surprinși în plină instruiredronă supraveghere. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Mai multe drone suspecte au fost observate deasupra unei baze militare din apropierea orașului german Rostock, unde erau instruiți soldați ucraineni, un incident care a avut loc în luna octombrie, dar a ieșit la lumină abia acum, potrivit cotidianului Der Spiegel.

Autoritățile germane investighează în prezent circumstanțele apariției dronelor, dar detalii suplimentare nu au fost făcute publice.

Confirmarea incidentului de către autorități

Ministerul de Interne al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară a confirmat că incidentul a avut loc, însă a refuzat să ofere informații suplimentare, invocând investigația aflată în desfășurare.

Potrivit comunicatului, ministerul „a confirmat incidentul, dar a refuzat orice alte comentarii, invocând investigația aflată încă în desfășurare.”

Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta

Detalii despre apariția dronelor

Conform Der Spiegel, apariția celor patru drone deasupra bazei militare a avut loc pe 13 octombrie 2025. Nici armata, nici poliția nu au reușit să le neutralizeze, însă autoritățile investighează persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită, pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalații militare considerate a prezenta un risc de securitate.

Ziarul german menționează că „persoane a căror identitate nu a fost dezvăluită sunt în prezent investigate pentru înregistrarea neautorizată de imagini cu instalații militare de natură să prezinte un risc de securitate.”

Context european și internațional

Incidentul de la Rostock survine într-o perioadă în care Germania și alte state europene care sprijină Ucraina în războiul cu Rusia au raportat numeroase apariții de drone suspecte, în special în proximitatea facilităților militare și aeroporturilor.

baza militara

baza militara / sursa foto: dreamstime.com

Experții notează că astfel de incidente ridică probleme de securitate și obligă autoritățile să monitorizeze mai atent traficul aerian neautorizat în zone sensibile.

Rusia a comentat aceste apariții, respingând acuzațiile europene și calificându-le drept „isterie”, acuzând că astfel de afirmații sunt „nefondate și nesusținute de probe”.

Aceste declarații au fost făcute în contextul unei tensiuni crescute între statele europene și Moscova pe tema sprijinului militar acordat Ucrainei.

Investigațiile continuă

Autoritățile germane continuă investigațiile pentru a stabili cine se află în spatele înregistrării dronelor și pentru a evalua potențialele riscuri la adresa securității.

Oficialii nu au furnizat un termen pentru finalizarea anchetei, iar detaliile privind eventualele măsuri luate pentru prevenirea unor incidente similare nu au fost făcute publice.

Acest incident evidențiază provocările cu care se confruntă autoritățile europene în monitorizarea zonelor sensibile și subliniază importanța supravegherii stricte a spațiului aerian în contextul conflictului din Ucraina și al tensiunilor internaționale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
23:46 - Un influencer de fitness a murit în timpul unei provocări extreme de îngrășare
23:38 - Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai, acuzată de răpirea copiilor
23:31 - Orbán, surprins din nou la Kremlin. Liderii UE explodează: A mers fără mandat
23:22 - Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost ne...
23:15 - Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale