Drona de la Plauru nu ar aparține Rusiei. Argumentele fostului purtător de cuvânt al STS

Daniela Tobă spune că mai degrabă drona ar putea fi deținută de americanii din România. Fostul purtător de cuvânt al STS argumentează că acest incident a fost un accident și oferă o explicație posibilă pentru evenimentele recente.

Le pică drona. Explozie mare, americanii care o operau de la distanţă o taie liniştiţi înapoi la bază sau de unde or fi venit, cel mai probabil la Babadag sau poate la Kogălniceanu sau chiar la Borcea, să raporteze pentru a se lua măsuri. Zic liniştiţi, locul prăbuşirii fiind unul complet în pustietate.

„În noaptea de 3 spre 4 septembrie, la Ismail au avut loc atacuri ruseşti intense. Americanii au executat misiune de supraveghere obişnuită în apropiere sau poate a fost un exerciţiu de antrenament, profitînd de zgomote, însă fie drona operată de ei s-a defectat sau poate au scăpat-o pur şi simplu de sub control.

Colonelul în rezervă a explicat că informațiile au fost preluate imediat de voluntarii de la GeoConfirmed, în special de către Digital Adam, care a fost primul să investigheze. Asta împreună cu alți doi voluntari, Auditor și Neohandrail.

Aceștia au început să analizeze datele, să creeze scheme cu linii colorate pe Google Maps, să efectueze calcule și extrapolări pentru a ajunge la coordonatele relevante. Pe care le-au distribuit pe platforma Twitter. Toate aceste detalii au fost descoperite, spune el, prin urmărirea conversațiilor de pe Twitter.

Colonelul Daniela Tobă mai argumentează că explozia nu a scăpat nici ucrainenilor. Iar aceștia fie au luat informațiile brute de la militarii lor din Ismail. Fie au cules informații de pe Twitter, fie ambele.

Totuși, e de părere colonelul, este evident că ucrainenii au presupus că era vorba despre o dronă rusă. Și asra deoarece în acea noapte au avut loc atacuri consistente și dronele Shahed sunt folosite de ruși în acea zonă. Prima reacție a venit de la Nikolenko, care a strigat: „Alo, Românica, ți-a căzut o dronă în curte!”

Daniela Tobă mai spune că există o paranteză importantă de adăugat. Atunci când americanii trimit personal într-o anumită regiune a planetei, primul lor pas este să asigure protecție și informații.

Astfel că, este greu de crezut că o bază militară precum Kogălniceanu a fost lăsată fără supraveghere satelitară, de exemplu. Și fără intervenția CIA sau a altor agenții cu experiență în astfel de situații.

Este și mai puțin plauzibil să credem că o zonă fierbinte precum portul Ismail nu a fost monitorizată atent, atât din aer, cât și de pe uscat, încă de dinaintea declanșării atacurilor rusești.

Acest lucru devine cu atât mai evident dacă luăm în considerare, spune colonelul, faptul că americanii știu foarte bine că România nu dispune de resurse suficiente pentru supravegherea eficientă a zonei. Nu este necesar să discutăm despre prezența AWACS-urilor, deoarece este posibil să fi avut și un astfel de avion în zonă.

Cu toate acestea, americanii nu vor recunoaște niciodată că desfășoară misiuni de supraveghere operativă pe teritoriul României. Deoarece acest lucru ar însemna implicarea a două țări NATO într-un război în care oficial nu sunt implicate, mai explică Daniela Tobă.

Cu toate acestea, nu își pot permite să lase neacoperită o zonă fierbinte de la graniță. Prin urmare, Tobă este convinsă că această zonă de graniță este monitorizată de sateliți. Și că există vehicule de teren care patrulează în acea zonă.

Toate aceste informații, îl determină să creadă că drona în cauză nu a fost de origine rusă sau ucraineană, ci americană.

Tobă continuă să explice cum, în timp ce ucrainenii strigă și cer cu insistență sprijin și armament pentru a susține luptele din zonă în timpul zilelor de luni și marți, România a rămas pasivă și a continuat să nege orice implicare.

Cu toate că locul unde a căzut drona era cunoscut, nimeni din armata română nu a fost trimis să investigheze. Deoarece aparent nu era necesar.

Autoritățile știau deja despre incident de la americani, iar lucrurile păreau să fie acoperite corespunzător.

Mai mult, presa a preluat povestea fără a o pune sub semnul întrebării. Iar niciun jurnalist nu s-ar aventura în astfel de zone sensibile fără aprobarea patronului și serviciilor de securitate. Toate acestea au contribuit la menținerea unei stări de liniște aparente.

„Însă miercuri, primarul din Ceatalchioi îşi găseşte vocaţia de detectiv şi pleacă la căutare printre copaci. Acelaşi primar care luni spunea că el nu a auzit şi nu a văzut nimic, evident respectând linia de comunicare oficială, dar lăsînd totuşi un semn de întrebare: „nu am cunoștință de așa ceva, dar dacă dumnealor (ucrainenii, n.n.) au probe, ar trebui să se aplece mai serios armata să o caute.”

Potrivit colonelului în rezervă Daniela Tobă, miercuri a avut loc o vizită de lucru, iar Antena 3 a difuzat prima înregistrare de la locul presupusei explozii. Tîlvăr susține că a adunat câteva bucăți de dronă, iar Antena 3 a organizat dezbateri televizate.

În timp ce presa a furnizat imagini cu delegația, s-a creat aparența unei transparențe maxime. Președintele Iohannis a reacționat printr-o declarație neobișnuit de dură, atipică pentru el, mai punctează colonelul.

„Iar dacă tot am ajuns la scenetele Antenei 3 şi Digi TV, să ne oprim un pic aici. Prima impresie, ca om care, aşa cum vă spuneam la un moment dat, a studiat la viaţa lui ceva imagini cu locuri de explozii, a fost aceea că nu se pupă deloc flăcăroaia din filmarea video provenită de la canalul de Telegram Odessa Info cu ceea ce se vede în filmările televiziunilor noastre.

Daniela Tobă a punctat apoi, în trei puncte cum e cu urmele de ardere și a concluzionat a cui e drona căzută în județul Tulcea.

Potrivit colonelului în rezervă, se știe că rușii operează în Ismail cu drone mari, cum ar fi drona HESA Shahed 136 / Geran-2, menționată în declarațiile ucrainenilor că ar fi căzut la noi.

Această dronă are dimensiuni impresionante: aproape 4 metri lungime, 3 metri deschidere aripă. Dar și o greutate de aproximativ 200 de kilograme fără încărcătură și în jur de 250 de kilograme cu încărcătura explozivă.

Dacă o dronă de acest calibru ar fi căzut intactă la locul respectiv, ar fi provocat daune semnificative copacilor din zonă, dat fiind că crengile lor sunt destul de apropiate unele de altele. De asemenea, urmele căderii ar fi fost mult mai vizibile și mai extinse decât o simplă gropiță, spune Tobă.

În plus, în cazul unei drone de mari dimensiuni interceptate și distruse în aer, ar fi trebuit să existe urme extinse de fragmente pe teren și în apă. Însă, filmarea din noaptea exploziei arată o deflagrație la sol, care nu corespunde acestei situații.

Daniela Toba întreabă apoi retoric dacă nu ar fi posibil ca drona să fie ucraineană, dar una mai mică. Și una care să justifice aspectele cum ar fi crengile nedeteriorate și urmele reduse de ardere în locul unde a căzut. Există mai multe tipuri de drone ucrainene care s-ar potrivi cu acest scenariu. Cum ar fi R18, DJI-uri modificate, Switchblade sau Phoenix Ghost, care sunt de proveniență americană.

„Dar să n-o mai lungesc, orice fel de dronă ar opera ucrainenii, o întrebare logică, firească se pune: de ce naiba ar plimba ucrainenii o dronă de supraveghere şi spionaj pe propriul lor teritoriu sau pe al nostru, presupunînd că or fi scăpat-o de sub control? Absurd, desigur.

Acolo, la Plauru, Dunărea face o curbă unde, pe trei sferturi, partea românească e înconjurată de parte ucraineană. Ce să spioneze? Ce să targheteze? Să se spioneze pe ei înşişi sau pe noi? Iată de ce, glorios pică şi varianta asta. Am explicat de ce nici varianta conspiraţioniştilor care văd nu’ş ce strategii de atragere a noastră în răzbel nu intră în discuţie, nu mai reiau.

Singura variantă care mai rămîne e o dronă controlată de pe teritoriul nostru. Fie pentru supraveghere, fie pentru exerciţiu în condiţii semi-reale de conflict, alte variante nu văd.

Probabil au fost executate de către americani misiuni operative în zonă, date fiind atacurile ruşilor, mai ales în acea noapte, iar drona li s-a defectat, dar la fel de probabil este că vreunul dintre militarii ucraineni antrenaţi la Borcea a fost adus în zonă pentru exerciţii de pilotaj drone Phoenix Ghost şi operatorul neîndemînatic a buşit-o.

Aici gama de posibilităţi e destul de generoasă şi nu există elemente de care să mă pot agăţa în privinţa detaliilor. Nici nu cred că ar conta prea mult în ecuaţia generală. Din tot ceea ce am expus în cea mai lungă postare pe care am scris-o vreodată, opinia mea este că drona aparţine americanilor”, a mai evidențiat colonelul în rezervă Daniela Tobă, fost purtător de cuvânt al STS.