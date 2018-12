Drept la replica - Articol „Pericol toxic imens in Bucuresti. Paradox sfidator la Primaria Capitalei”

Drept la replică:





Avand in vedere informatiile false, nefundamentate si menite sa dezinformeze opinia publica, prezentate in articolul EVZ, cu titlul „Pericol toxic imens in Bucuresti. Paradox sfidator la Primaria Capitalei”, Primaria Municipiului Bucuresti va transmite urmatorul DREPT LA REPLICA, cu solicitarea de a-l publica, rectificand informatiile in raport cu realitatea.

Municipiul Bucuresti NU detine niciun depozit de deseuri, in schimb are in derulare doua contracte in baza carora sunt depozitate deseurile municipale de catre operatorii de salubrizare, care deruleaza contracte cu primariile de sectoar, respectiv depozitele Iridex si Vidra. Unul dintre aceste depozite detine Autorizatia Integrata de Mediu Nr. 15/14.02.2018, iar cel de-al doilea a detinut Autorizatie Integrata de Mediu, in prezent fiind in procedura de reautorizare.

O minima documentare sau simpla consultare a Master Planului pentru sistemul de management integrat al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti, supus dezbaterii publice, in vederea aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, ar fi eliminat orice neclaritate a autorului in acest sens. Pe acesta cale va informam ca Municipiul Bucuresti are ca obiectiv prioritar tratarea/eliminarea deseurilor, fiind facute numeroase demersuri in vederea identificarii celor mai bune solutii pentru tratarea si eliminarea deseurilor, dar si pentru dezvoltarea unui Sistem de management integrat al deseurilor in Municipiul Bucuresti.

In ceea ce priveste Directiva Uniunii Europene referitoare la inchiderea depozitelor de deseuri neconforme, subliniem faptul ca Municipiul Bucuresti nu se afla in prezent in aceasta situatie deoarece nu detine niciun depozit si nici nu deruleaza vreun contract cu depozite de deseuri neconforme. In consecinta, Municipiul Bucuresti nu a ignorat nicio problema referitoare la neindeplinirea directivei.

Referitor la afirmatia potrivit careia depozitele de deseuri ar trebui sa functioneze doar autorizate din punct de vedere al mediului, insa „Primaria Municipiului Bucuresti si Garda de Mediu le tin deschise” va aducem la cunostinta ca aceasta este o informatie total eronata si denota o slaba cunostere a legislatiei aplicabile in domeniu. Primaria Municipiului Bucuresti NU este abilitata si NU are competente sa inchida un depozit de deseuri. Dimpotriva, incalcarea prevederilor unui contract valabil la aceasta data ar conduce la plata din banul public a unor daune considerabile de catre Municipiul Bucuresti, catre operatorul depozitului. Mentionam ca in conditiile in care autoritatile centrale, cu competente in a inchide un depozit de deseuri, ar lua o astfel de decizie, oprind functionarea acestuia, Primaria Municipiului Bucuresti ar respecta in totalitate aceasta decizie.

Cu privire la constituirea fondului de monitorizare post-inchidere, simpla citire a actului normativ care reglementeaza functionarea depozitelor de deseuri in România, ar fi putut sa-i confere autorului articolului informatii suficiente si ar fi evitat diseminarea in spatiul public a unor noi dezinformari. Acest act normativ la art.25, alin. 1 precizeaza: Art. 25 ”(1) Operatorul depozitului este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere al depozitului, conform autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu.” Iar la art. 12 : „(1) Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea postinchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere.”

