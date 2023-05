Dramele Tinei Turner. S-a căsătorit din teama de a nu fi bătută, iar soțul a abuzat-o pe tot parcursul mariajului

Tina Turner a făcut o dezvăluire cutremurătoare cu ceva timp în urmă, povestind că a fost obligată să asiste la un spectacol sexual în direct într-un bordel în noaptea nunții sale cu Ike Turner.

Cântăreața legendară a mărturisit că ceea ce ar fi trebuit să fie ziua cea mai fericită din viața ei s-a transformat într-un eveniment devastator și deplorabil. Ea a afirmat că știa că a fost o greșeală să se căsătorească cu el, dar era îngrozită de posibilitatea de a fi agresată fizic dacă ar fi refuzat.

Tina Turner a fost căsătorită cu un cunoscut bătăuș de femei

La vârsta de 22 de ani, Tina s-a căsătorit Ike, un individ notoriu cunoscut pentru violența sa asupra femeilor și dependența de cocaină. Ceremonia de nuntă a avut loc în orașul mexican Tijuana.

„Ne-am dus la un bordel. În noaptea nunții mele. Oamenii nu-și pot imagina ce fel de om era – un bărbat care își duce proaspăta soție la un spectacol sexual pornografic în direct, imediat după ceremonia lor de căsătorie. Stăteam acolo, în acest loc murdar, privindu-l pe Ike cu coada ochiului, întrebându-mă: Chiar îi place asta? Cum e posibil?

A fost atât de urât. Bărbatul era neatractiv și aparent impotent, iar fata… ei bine, să spunem doar că ceea ce era expus era mai mult ginecologic decât erotic. M-am simțit mizerabil tot timpul, în pragul lacrimilor, dar nu aveam cum să scap. Nu puteam pleca până când Ike nu era gata, iar el se distra de minune”, a povestit cântăreața.

Tina Turner, abuzată în toți cei 16 ani de căsătorie

Cântăreața a stat în căsnicia cu Ike timp de 16 ani, iar în tot acest timp el a agresat-o în repetate rânduri și o lovea cu tot ce prindea în mână. Tina a avut curajul să vorbească deschis pentru prima dată despre ceea ce s-a întâmplat cu adevărat în ziua nunții sale și a mărturisit că a păstrat tăcerea timp de decenii din cauza sentimentului de jenă pe care l-a resimțit față de experiența traumatizantă prin care a trecut

„Experiența a fost atât de deranjantă încât am reprimat-o, am șters-o și am creat un alt scenariu, o fantezie de fugă romantică. Ceremonia nu a fost cu mult mai bună, a adăugat ea.

Ike avea întotdeauna un as în mânecă. Probabil că și-a dat seama că Tijuana era cel mai bun loc pentru o ceremonie rapidă. Probabil că nici măcar nu era legală. Dar nu avea rost să îi punem la îndoială motivele.

Nu ar face decât să-l înfurie, iar asta ar putea duce la o bătaie. Cu siguranță nu voiam un ochi vânăt în ziua nunții mele. Odată ce am trecut granița, am condus pe un drum prăfuit”, a mai povestit cântereața, potrivit viva.ro.