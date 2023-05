Tina Turner. Povestea „Reginei Rock’n Roll”. Video

Tina Turner a fost una dintre cele mai apreciate cântărețe din istoria muzicii. Supranumita „Regina muzicii rock ‘n’ roll”, artista a dominat topurile cu milioane de albume vândute şi numeroase piese cu care a cucerit toate clasamentele.

Tina Turner a parcurs o jumătate de secol de muzică, a spulberat granițele atât pentru artiștii de sex feminin, cât și pentru afroamericani, a inspirat regizori, vedete și, deși a renunțat la concertele live în 2009, la vârsta de 69 de ani, talentul a persistat. Mulți au încercat s-o detoneze, dar Tina Turner a rămas pur și simplu cea mai bună.

Tina Turner a zdrobit granițele peste tot: a fost prima artistă afroamericană și prima artistă femeie care a apărut pe coperta celebrei reviste Rolling Stone, în 1967. Mai mult, a avut curajul să facă public abuzul îndurat de la fostul ei soț Ike de care a reușit să divorțeze în 1978. Toată lumea a spus la acea vreme că a fost un act de vitejie din partea artistei.

Câteva dintre cele mai reprezentative melodii din repertoriul său

Tina Turner, pe numele ei real Anna Mae Turner s-a născut la 26 noiembrie 1939, în orăşelul Nutbush din statul american Tennessee. Premea adolescenței, artista mergea deseori să asculte muzică la Club Manhattan din St. Louis. Acolo l-a cunoscut pe Ike Turner, solistul de la Kings of Rhythm. Din acel moment viaţa ei s-a schimbat, devenind în scurt timp principala vocalistă a trupei Kings of Rhythm.

River Deep – Mountain High: a fost lansată de Tina Turner în perioada în care cânta alături de Ike Turner, fostul sau soţ. Melodia a fost un hit în Europa şi a fost inclusă in Grammy Hall of Fame (1999).

Private Dancer: este piesa care dă titlul albumului pentru care Tina Turner a primit de cinci ori Discul de Platina în Statele Unite. Piesa, o compoziție semnată Mark Knopfler, trebuia să fie inclusă pe un album Dire Straits. Dar Knopfler a considerat că nu este potrivită pentru o voce masculină si i-a încredințat-o Tinei Turner.

I Don’t Wanna Lose You: este unul dintre single-urile care au promovat albumul Foreign Affair, lansat de Tina Tuner în 1989. Cea mai buna performanţă înregistrată de I Don’t Wanna Lose You a fost locul nouă în topul britanic de single-uri.

Goldeneye: este tema muzicală principală a peliculei omonime, prima în care Pierce Brosnan apare în rolul agentului secret James Bond. Melodia a fost compusă de Bono şi The Edge de la U2 şi s-a clasat în primele cinci locuri în topurile europene.

What’s Love Got to Do With It: Lansat în 1984, marchează revenirea Tinei Turner pe primele poziții ale clasamentelor, după ce anterior artista lansase doua albume primite cu răceală de public. Iniţial, piesa trebuia să fie interpretată de Cliff Richard. Ulterior, a ajuns la Donna Summer, care a refuzat-o la rândul său.

We Don’t Need Another Hero: Este tema muzicală principală a SF-ului Mad Max Beyond Thunderdome, în care Tina Turner a apărut alături de Mel Gibson. Melodia a fost recompensată în 1986 cu Globul de Aur la categoria Best Original Song.

The Best: Puțini şitu că The Best a fost înregistrată initial de Bonnie Tyler. Cea mai cunoscută versiune rămâne însă cea a Tinei Turner, care a avut un succes zdrobitor.

Vestea care a zguduit lumea muzicii

Tina Turner a murit, miercuri, la vârsta de 83 de ani. Anunțul a fost făcut, în urmă cu puțin timp, chiar de către purtătorul ei de cuvânt:

„Tina Turner, Regina Rock’n’Roll-ului a murit în liniște astăzi, la vârsta de 83 de ani după o boală lungă, în locuința ei din Kusnacht, în apropiere de Zurich, Elveția. Odată cu ea, lumea pierde o legendă a muzicii și un model”, au transmis apropiații Tinei Turner.