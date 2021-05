Oprah Winfrey este ea însăși o personalitate, însă nu se ferește să spună că are idoli, la fel ca toți ceilalți. În cadrul evenimentului Virtual Grammy, Oprah i-a adus un omagiu cântăreței Tina Turner și și-a adus aminte de momentul în care au cântat amândouă pe scenă „Simply the best”.

Printre altele, vedeta a povestit că a avut o experiență paranormală de toată frumusețea, când era alături de Tina pe scenă.

Oprah, experiență paranormală pe scenă: „Poate eram aproape de moarte”

Vedeta nu s-a ferit să spună că au cuprins-o emoțiile când a urcat pe scenă alături de idolul ei, Tina Turner. „Îmi amintesc că m-am gândit: Oh, îmi tremură genunchii, asta este de fapt un lucru care se întâmplă, așa că hai să țin genunchii despărțiți, ca să nu se lovească unul de celălalt. N-am fost niciodată atât de în afara corpului, atât de departe de propria mea zonă de confort, din tărâmul a ceea ce este normal pentru mine ”, a spus Oprah.

Aceasta a mărturisit că experiența a fost atât de intensă, încât se poate compara cu oamenii care au experiențe de dedublare sau detașare de corp. „Am auzit că mulți oameni au descris că sunt în afara corpului ca un fel de experiență aproape de moarte, așa că poate eram aproape de moarte și nu o știam”, i-a spus ea lui Clive Davis.

Winfrey a adăugat că s-a forțat să se relaxeze în ultimul „minut și 36 de secunde” al piesei, deoarece a vrut să savureze momentul. Și odată ce a făcut-o, a spus: „Am văzut stadionul pentru prima dată. Am putut să o văd pentru prima dată și este încă unul dintre cele mai memorabile momente din viața mea – și cel mai emoționant ”.

Davis l-a intervievat și Berry Gordy, directorul Casei de discuri Motown, care și-a amintit despre momentul în care l-a învățat pe Michael Jackson cum să scrie melodii. „Îmi amintesc că am stat cu Michael și că am încercat să-l învăț cum să scrie melodii, iar el în cele din urmă a devenit mult mai bun decât mine, și asta a fost doar un indiciu că am fost cel mai bun profesor ​​din lume”, a mărturisit Gordy.

Evenimentul „Virtual Grammy” a ajutat la strângerea de fonduri pentru muzeul Grammy.