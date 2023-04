Dramele războiului din Ucraina. Povestea luptătoarei care și-a pierdut soțul la trei zile după ce s-au căsătorit în asediul de la Azovstal

Drama Valeriei, cunoscută drept Nava, și a soțului ei Andriy, Barba, a făcut înconjurul lumii, fiind preluată de publicații dintr-o mulțime de țări. Este o poveste de dragoste, pe timp de război, desprinsă, parcă, dintr-un scenariu de film.

Valeria Karpilenko s-a născut și a trăit în Mariupol unde era cunoscută ca poetă și scriitoare. Înainte de invazia declanșată de Vladimir Putin în Ucraina, pe 22 februarie 2022, Valeria Karpilenko a servit în Serviciul de Frontieră de Stat. Ea a gestionat serviciul de presă al detașamentului de frontieră Donețk din Mariupol. Iar mai înainte a predate la Universitatea din Mariupol.

S-a înrolat în regimentul Azov, temuta unitate de luptă care provoacă fiori de groază Armatei Roșii, la două zile după izbucnirea războiului, pe 24 februarie 2022. Aici a fost repartizată în unitatea care a apărat oțelăria Azovstal, teatrul unor lupte cumplite între invadatorii ruși și apărătorii ucraineni.

Căsătoria din infernul de la Azovstal

Aici, în infernul de la Azovstal, s-a căsătorit cu Andriy Subotin, un polițist de frontieră care lupta în aceeași unitate, pe 5 mai 2022, ziua înființării regimentului Azov. Sub bombardamentele care nu se mai opreau, ale rușilor, cei doi au făcut schimb de verighete, conform tradiției. Iar pentru că nu aveau inele din metal prețios, imposibil de procurat în uzina aflată sub asediu, și le-au confecționat singuri dintr-un ambalaj de staniol.

A fost o ceremonie austeră, la care au luat parte camarazii de arme, în timpul căreia, cei doi și-au jurat iubire veșnică.

După doar șaptezeci și două de ore, Andriy a fost ucis în timpul unui asalt al soldaților lui Vladimir Putin. Nava a povestit despre acele trei zile în care ea și soțul ei, Barba, cum îi spuneau camarazii, au reușit să fie fericiți, în ciuda războiului care se petrecea lângă ei.

Mesajul de despărțire al Valeriei

Valeria însăși a fost cea care a relatat despre moartea soțului într-o postare pe Instagram, acolo unde și-a anunțar și căsătoria. Povestea a fost preluată și transmisă mai departe, de agenția ucraineană de știri Unian.

„Ești soțul meu de drept de trei zile. Și ai fost dragostea mea pentru eternitate. Dragul meu, grijuliu, grijuliu, curajos… ai fost și ești cel mai bun. Am reușit să ne căsătorim. Am reușit să fim fericiți. Nu am reușit să fim împreună. Te voi iubi pentru totdeauna, eroul meu”, a fost mesajul pe care l-a transmis Valeria pe Instagramm, la moartea soțului.

În fotografiile pe care le-a publicat împreună cu postarea, cei doi tineri căsătoriți, în uniformă militară, se țin strâns în fața obiectivului. Apoi își arată mâinile cu verighetele din staniol. Valeria cu ochii și părul închis la culoare, Andriy zâmbind.

Prizonieră la ruși pentru un an

Valeria a continuat să lupte pentru Ucraina, la Azovstal, alături de camarazii săi, până când a fost capturată, în timpul retragerii armatei ucrainene. A stat în prizonierat vreme de aproape un an, într-o colonie din Olenivka, pe teritoriul controlat de grupul DPR (Donețk). După ofensiva din toamna trecută a armatei ucrainene, ea a fost transferată în Rusia.

Iar acum, după aproape un an, a fost eliberată în ultimul schimb de prizonieri. Pe 10 aprilie, Valeria Karpilenko, soldat al regimentului „Azov”, a fost eliberată din captivitatea rusă. Informația a fost prezentată de Daria Zarivna, consilier de comunicare al șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, pe Telegram.

„Printre cei eliberați din captivitate astăzi se numără apărătorul Azovstal, scriitoarea Valeriya Karpilenko”, a spus ea.