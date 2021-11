Dramă uriașă în lumea cinematografiei! Iubitul actor ne-a părăsit. Moarte în condiții suspecte

Actorul Lou Cutell a murit la 91 de ani

„După 91 de ani și o viață minunată, prietenul meu Lou Cutell a plecat acasă”, a scris amicul actorului, îndurerat, făcând publice și câteva fotografii cu acesta. „Un actor de film, de teatru și de personaje. Marele Larry din Marea aventură a lui Pee Wee, A-Man în Seinfeld, Abe în Grey’s Anatomy S12,E4”, a mai completat bărbatul.

„M-a dus la casa lui Lucille Ball în 1986. Odihnește-te în pace, Lou”, a conchis prietenul actorului.

Evoluția profesională a actorului

Născut la New York pe data de 6 octombrie 1930, Cutell a debutat în cinematografie pe Broadway acum 60 de ani, jucând în musicalul „The Young Abe Lincoln”.

Prima sa apariție la televiziune a avut loc în 1964, când Cutell a apărut într-un episod din „The Dick Van Dyke Show”. De atunci, a continuat să apară într-o serie de seriale clasice, inclusiv în „The Wild Wild West” (1968), „The Mary Tyler Moore Show” (1974), „Starsky & Hutch” (1976), „The Love Boat” (1977), „The Bob Newhart Show” (1974 și 1978) și „Kojak” (1978), precum și un rol recurent în „Alice” (1983-1984).

Totuși, Cutell este poate cel mai cunoscut pentru că l-a interpretat pe misteriosul „A-man” în episodul iconic „Fusilli Jerry” din „Seinfeld”.

De asemenea, a apărut în mai multe episoade din serialul „Betty White’s Off Their Rockers” (2013-2014) și în două episoade din „Curb Your Enthusiasm” în 2004. Ultima apariție televizată a starului de sitcom a avut loc în 2015, prin intermediul unui cameo în drama medicală „Grey’s Anatomy”.

Pe lângă rolurile sale de televiziune, Cutell a apărut în filme notabile, printre care „Frankenstein meets the Spacemonster” (1965), „Honey, I Shrunk the Kids” (1989) și „Pee-wee’s Big Adventure” (1985), în care a jucat rolul lui Amazing Larry.