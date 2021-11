Doliu în cinematografie. Îndrăgitul actor a încetat din viață. Vestea a șocat o lume întreagă

Stockwell, care a jucat şi în „Blue Velvet” şi „Dune” al lui David Lynch, a murit pe 7 noiembrie, în somn, anunță Variety.

Născut pe 5 martie 1936, Stockwell şi-a început cariera în copilărie, cu un contract semnat cu Metro-Goldwyn-Mayer. Primul film pentru care a fost creditat a fost „Valley of Decision” (1945), urmat de „Anchors Aweigh” şi „The Green Years”, între altele.

Unul dintre cele mai importante roluri ale actorului a fost al amiralului din serialul SF „Quantum Leap” (NBC), care a fost difuzat cinci sezoane între anii 1989 şi 1993.

Rolul i-a adus lui Stockwell mai multe nominalizări la Primetime Emmy şi Globurile de Aur, câştigând un Glob de Aur în 1990. Doi ani mai târziu, el a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame.

A primit şi o nominalizare la Oscar

Dean Stockwell a primit şi o nominalizare la Oscar pentru rolul secundar din „Married to the Mob” (1988). Înainte de asta, a fost de două ori premiat la Cannes pentru interpretare, în 1959 („Compulsion”) şi 1962 („Long Day’s Journey Into Night”). A mai jucat, între altele, în „Paris, Texas”, „To Live and Die in L.A.”, „The Rainmaker” şi „The Player”.

În anii 1960, s-a alăturat grupului de hippie Topanga Canyon, consuma droguri și participa la adevărate orgii. La începutul anilor 1980, după ce a devenit deprimat din cauza reluării carierei sale de actor, Stockwell a obținut o licență imobiliară și s-a mutat de la Hollywood. Se pare că a fost convins de Harry Dean Stanton să se întoarcă și să încerce din nou.

Ceea ce a urmat au fost roluri în unele dintre filmele definitorii ale epocii. Printre acestea se numără „Paris, Texas” de Wim Wenders, „To Live and Die in L.A.”, „The Rainmaker”, „The Player” de Robert Altman, „Married to the Mob” și cele două filme Lynch.

El a continuat să aibă roluri recurente în seria „Battlestar Galactica” și „The Tony Danza Show”.