Drama uriaşă a unei vedete! Bolile teribile care i-au distrus viaţa. Mărturie şocantă a acesteia

Xonia a trecut prin multe schimbări în ultima perioadă, mai ales de când a fost diagnosticată cu o boală autoimună. Artista nu a oferit prea multe detalii despre boala aceasta, însă a vorbit despre perioada extrem de dificilă prin care a trecut. S-a confruntat cu depresia și cu multe traume, iar viața ei s-a schimbat radical.

Artista are acum puterea să vorbească despre cea mai grea perioadă din viața sa și susține că până acum a ținut totul departe de public pentru că nu voia să posteze în victimă. Chiar dacă a avut parte de multe traume și s-a confruntat cu depresia, Xonia este o persoană pozitivă și vede partea plină a paharului. Viața ei s-a schimbat radical și experiența este văzută acum drept o binecuvântare.

„De când am fost diagnosticată cu o boală autoimună, viața mea s-a schimbat radical și a fost ca un roller coaster. Am trecut prin clipe extrem de grele pe plan mental și psihic pe care nu le doresc nici celui mai mare dușman. Nu am dat prea multe detalii pentru că nu am fost pregătită să discut deschis despre problemele cu care m-am confruntat și ce traume am avut, dar nici nu am vrut să mă vadă lumea ca pe o victimă.

Sunt o persoană pozitivă de fel și îmi place să nu știe lumea ce probleme am eu și să transmit o stare de bine fiecărui om pe care-l întâlnesc. Poate o să împart cu voi mai mult, dar ce pot să spun este că această cumpănă a fost o mare trezire pentru mine și o binecuvântare’’ a declarat aceasta pentru revista Viva.

Xonia a povestit cea mai grea perioadă a vieții ei. Și-a regăsit liniștea și s-a conectat cu Dumnezeu

Artista este recunoscătoare pentru că a trecut cu bine peste acea perioadă dificilă, chiar dacă starea sa de sănătate nu este încă „perfectă”. Problemele de sănătate au fost destul de serioase, Xonia mărturisind că a avut nevoie urgentă de transfuzie de sânge și fier.

„Acum câteva luni, aveam nevoie urgent de transfer de sânge și fier, fiindcă eram anemică și îmi era imposibil să practic orice sport, deoarece nu aveam oxigen și mă confruntam cu stări de leșin”, a mărturisit artista.

Depresia a fost o altă problemă pe care Xonia a fost nevoită să o înfrunte. Familia și prietenii i-au fost alături, iar asta a ajutat-o extrem de tare în drumul său spre vindecare. Mai mult, artista susține că a reușit să treacă peste toate traumele și să se reconecteze cu Dumnezeu.

„Am luptat cu depresia înainte să mă îmbolnăvesc, iar anxietatea a venit după ce am fost diagnosticată și am căzut, iar, într-o depresie cruntă. M-a ajutat foarte mult familia mea, care mi-a fost întotdeauna alături. Sunt extrem de norocoasă cu familia pe care o am, dar cel mai mult eu m-am ajutat, bineînțeles cu sprijinul persoanelor dragi, dar și cu specialiști care m-au îndrumat.

Este o vorbă: „Dacă nu vrei să te ajuți pe tine însuți, nimeni nu te poate ajuta”, și este foarte adevărat. Am evoluat foarte mult ca persoană, mă cunosc cel mai bine acum, mi-am vindecat traumele, mi-am rezolvat fricile, am făcut schimbări majore în viața mea privind alimentația, stresul și m-am reconectat cu spiritualitatea și cu Dumnezeu’’, a mai spus Xonia cu privire la perioada dificilă peste care a reușit să treacă.