Drama unui legendar actor român. Și-au bătut joc de el în ultimul hal

Alexandru Arșinel este foarte afectat după ce a fost îndepărtat de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, din funcția de director al Teatrului „Constantin Tănase”. Și asta pentru că edilului nu i-a mai fost prelungit contractul. Actorul a afirmat că nu se aștepta să primească o asemenea lovitură din partea lui Nicușor Dan.

Alexandru Arșinel a vorbit despre necazurile pe care i le-a adus vestea îndepărtării de la Teatrul „Constantin Tănase”

„Nu mă simt prea bine și vreau să vă spun că nu sunt supărat pe domnul edil, asta e, nu poți să faci dragoste cu de-a sila. Mă surprinde, că l-am văzut un băiat tânăr, frumușel și mi-am închipuit că vom avea zile bune.

Am aflat că a fost pe fondul unei hotărâri de-a lui, care a schimbat regulile. Până acum schimbarea o făcea directorul teatrului, iar începând de anul trecut angajamentele le face primarul. Pe mine a hotărât să mă bage la 2 luni. E curios, că teatrul are nevoie de actori, de vârfuri. Făceam și eu 60 de ani de meserie”, a spus Alexandru Arșinel la Realitatea Plus.

„Mă surprinde. Noi am încercat să ne unim cu oamenii, să avem o legătură între noi și public. M-am simțit părăsit de public. Pentru mine, primarul reprezintă un spectator important pe care doresc să-l apropii de teatru. Eu fac parte dintre aceia care s-au luptat să pună teatrul la punct. Ne-am luptat pentru consolidare. Este o decizie nedreaptă.

„Voiam să fie drăguț primarul, să ne dea „bună ziua”

Nu poate nimeni să mă oprească de la joc, dar voiam să fie drăguț primarul, să ne dea „bună ziua”. M-a deranjat cumplit această atitudine de indiferență față de o persoană care și-a închinat toată viața teatrului”, a mai afirmat Arșinel.

Actorul s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima vreme, iar veste primită i-a accentuat necazurile. „Am dureri în piept, în plămâni, nu sunt bine”, a conchis Alexandru Arșinel.