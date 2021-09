Drama unei foste câștigătoare X Factor. De ce a fost eliminată Olga Verbițchi de la „Bravo, ai stil! Celebrities”

Olga Verbițchi a povestit de ce a ratat participarea la prima gală a emisiunii de la Kanal D, dezvăluind drama prin care trece. Artista, în vârstă de 20 de ani, a luat parte la doar trei ediții a emisiunii după care fără alte explicații a încheiat contractul. Motivul ar fi o relație toxică prin care a trecut, cu un bărbat.

Potrivit spuselor artistei, partenerul ei, aflat sub influența drogurilor, ar fi agresat-o chiar în noaptea dinainte filmărilor. Olga Verbițchi a relatat, pentru cancan.ro cât de greu i-a fost să-și revină după acest moment.

„Din cauza relației toxice în care eram la momentul respectiv, s-au întâmplat niște lucruri care m-au epuizat emoțional și am avut un șoc emoțional. Efectiv nu am putut să mă trezesc ca să merg la filmări. Am întârziat mult, sincer, am întârziat cinci ore. Am venit fix la timp ca să intru în platou și nu m-au mai lăsat. Mi-au spus că sunt descalificată, mi-au întins trei foi ca să le semnez, pentru cele trei zile în care am apărut în emisiune. Eu le-am mulțumit pentru experiență și am plecat”, a spus Olga Verbițchi, pentru cancan.ro.

Cum l-a cunoscut pe omul care i-a făcut rău

Olga Verbițchi a mărturisit că fostul iubit era dependent de substanțe interzise, iar acest lucru i-a afectat comportamentul față de ea. Acum, după ce s-au despărțit, ea recunoaște că nu ar mai accepta o astfel de relație. Tânăra merge la psiholog și urmează un tratament pentru depresie și anxietate severă, afecțiuni pe care le-ar fi dobândit în urma unor experiențe traumatizante trăite în copilărie.

„Eu l-am cunoscut pe el când eram foarte jos, iar el mi-a dat impresia aia de… siguranță. Eu am mers pe miza asta, fără să mă gândesc la consecințe sau la cum este, de fapt, realitatea. Mă simțeam singură și mie îmi e frică de singurătate. Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine.

Eu am trecut prin foarte multe, mai ales în ultimii doi ani. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori. Sunt multe lucruri prin care am trecut și au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez”, a precizat Olga Verbițchi.

Ultima noapte într-o relație toxică

În ultima noapte petrecută împreună, cântăreața s-a dus să aibă grijă de fostul său iubit care consumase droguri. El a bruscat-o și a împins-o, astfel că tânăra a decis să se despartă de el. În acel moment cântăreața a luat decizia să iasă din această relație. Și a făcut-o prin mesaje, imediat după ce a ajuns acasă, în siguranță. Acest lucru i-a adus alte necazuri, dat fiind că fostul iubit a început să scornească diverse lucruri pe seama ei.

„Eu am fost bună și sinceră, am fost acolo pentru el în toate momentele în care era pe jos și era vai de el, că nu am cum să zic altfel. A dat cu piciorul la tot ce am făcut pentru el. Încă țin legătura cu familia lui, are o soră geamănă, un frate mai mare. Toți, și mama lui, sunt foarte drăguți cu mine și sunt bucuroși că am ieșit din relația asta. Chiar ei îmi spuneau că el nu are ce căuta lângă mine. El e de vârsta mea, e un copil. Practic, eram cu un copil pe care îl creșteam. Acum mi-am învățat lecția”, a continuat artista care a câștigat X Factor, în urmă cu câțiva ani.

Consecințele neplăcute ale poveștii sale

Din cauza problemelor din viața personală, Olga Verbițchi a fost eliminată de la „Bravo, ai stil! Celebrities”. Acum regretă că a fost nevoită să renunțe și a pierdut șansa de a merge mai departe, cu această experiență. Olga spune că ar fi putut demonstra ceva.

„Mi-a plăcut, îmi plăcea că era așa, mi-a plăcut chiar și că mi-am pus eu astfel de întrebări, pentru că asta mă făcea să înțeleg că sunt deschisă către mai multe experiențe. Chiar m-am distrat și oamenii au fost super-drăguți cu mine la început. Din păcate, situația din viața personală m-a făcut să pierd experiența asta”, a mai precizat Olga, conform surse citate.